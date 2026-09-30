सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय भूलकर भी न करें ये तीन गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

CNG Pump Safety Rules: देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सीएनजी गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। सीएनजी न सिर्फ किफायती है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर विकल्प मानी जाती है। हालांकि, सीएनजी का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी एक बड़े और भयानक हादसे का कारण बन सकती है।





अक्सर लोग सीएनजी स्टेशन पर गैस भरवाते समय सुरक्षा से जुड़े सबसे बुनियादी नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे आग लगने या सिलिंडर फटने जैसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। आइए इस लेख में जानते हैं सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय ऐसी कौन-सी तीन गलतियां हैं, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।