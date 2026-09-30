सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय भूलकर भी न करें ये तीन गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

CNG Pump Safety Rules: देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सीएनजी गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। सीएनजी न सिर्फ किफायती है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर विकल्प मानी जाती है। हालांकि, सीएनजी का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी एक बड़े और भयानक हादसे का कारण बन सकती है।
अक्सर लोग सीएनजी स्टेशन पर गैस भरवाते समय सुरक्षा से जुड़े सबसे बुनियादी नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे आग लगने या सिलिंडर फटने जैसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। आइए इस लेख में जानते हैं सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय ऐसी कौन-सी तीन गलतियां हैं, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
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गाड़ी में बैठे रहना और मोबाइल का इस्तेमाल करना
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गाड़ी में बैठे रहना और मोबाइल का इस्तेमाल करना
- गैस भरवाते समय सबसे पहली और बड़ी गलती है गाड़ी के अंदर बैठे रहना।
- सुरक्षा नियमों के अनुसार, सीएनजी भरवाते समय सभी यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए।
- इसके अलावा, पंप पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल या स्मोकिंग करना भारी तबाही ला सकता है।
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CNG Cars
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हाइड्रो टेस्टिंग प्लेट और सिलिंडर की अनदेखी
- दूसरी बड़ी गलती है सीएनजी सिलिंडर की समय पर हाइड्रो टेस्टिंग न कराना।
- नियमानुसार हर तीन साल में सिलिंडर की जांच कराना अनिवार्य है।
- अगर आपके वाहन पर वैध टेस्टिंग प्लेट नहीं लगी है, तो रिसाव या प्रेशर के कारण सिलिंडर फटने का गंभीर खतरा बना रहता है।
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इंजन चालू रखना और लोकल किट का इस्तेमाल
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इंजन चालू रखना और लोकल किट का इस्तेमाल
- तीसरी गलती गैस भरवाते समय गाड़ी का इंजन या इग्निशन ऑन रखना है।
- हमेशा चाबी बंद करके ही गैस भरवाएं।
- साथ ही, कभी भी अनधिकृत या लोकल सीएनजी किट का उपयोग न करें, क्योंकि घटिया क्वालिटी के वाल्व गैस लीकेज का मुख्य कारण बनते हैं।
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इमरजेंसी स्थिति में तुरंत करें ये जरूरी काम
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इमरजेंसी स्थिति में तुरंत करें ये जरूरी काम
- अगर गैस भरवाते समय आपको जरा सी भी लीकेज की गंध आए, तो तुरंत कर्मचारी को बताएं और गाड़ी का मेन वाल्व बंद कर दें।
- हमेशा किसी मान्यता प्राप्त पंप से ही सीएनजी भरवाएं और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें।