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सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय भूलकर भी न करें ये तीन गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Wed, 30 Sep 2026 06:45 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 30 Sep 2026 06:45 PM IST
सार

CNG Car Refueling Mistakes: सीएनजी पंप का रिफ्यूलिंग कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर सीएनजी पंप पर हादसे की खबरें सुनने को मिलती हैं, बता दें कि ऐसा होने के पीछे आमतौर पर लोगों की कुछ न कुछ लापरवाही होती है, आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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Avoid These 3 Critical Mistakes While Refueling CNG at Gas Stations to Prevent Major Accidents
सीएनजी पंप सुरक्षा - फोटो : AI

CNG Pump Safety Rules: देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सीएनजी गाड़ियों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। सीएनजी न सिर्फ किफायती है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर विकल्प मानी जाती है। हालांकि, सीएनजी का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी एक बड़े और भयानक हादसे का कारण बन सकती है। 



अक्सर लोग सीएनजी स्टेशन पर गैस भरवाते समय सुरक्षा से जुड़े सबसे बुनियादी नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे आग लगने या सिलिंडर फटने जैसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। आइए इस लेख में जानते हैं सीएनजी पंप पर गैस भरवाते समय ऐसी कौन-सी तीन गलतियां हैं, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
Avoid These 3 Critical Mistakes While Refueling CNG at Gas Stations to Prevent Major Accidents
गाड़ी में बैठे रहना और मोबाइल का इस्तेमाल करना - फोटो : Adobe Stock

गाड़ी में बैठे रहना और मोबाइल का इस्तेमाल करना

  • गैस भरवाते समय सबसे पहली और बड़ी गलती है गाड़ी के अंदर बैठे रहना।
  • सुरक्षा नियमों के अनुसार, सीएनजी भरवाते समय सभी यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए।
  • इसके अलावा, पंप पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल या स्मोकिंग करना भारी तबाही ला सकता है।
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CNG Cars - फोटो : Adobe Stock

हाइड्रो टेस्टिंग प्लेट और सिलिंडर की अनदेखी

  • दूसरी बड़ी गलती है सीएनजी सिलिंडर की समय पर हाइड्रो टेस्टिंग न कराना।
  • नियमानुसार हर तीन साल में सिलिंडर की जांच कराना अनिवार्य है।
  • अगर आपके वाहन पर वैध टेस्टिंग प्लेट नहीं लगी है, तो रिसाव या प्रेशर के कारण सिलिंडर फटने का गंभीर खतरा बना रहता है।
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इंजन चालू रखना और लोकल किट का इस्तेमाल - फोटो : Adobe Stock

इंजन चालू रखना और लोकल किट का इस्तेमाल

  • तीसरी गलती गैस भरवाते समय गाड़ी का इंजन या इग्निशन ऑन रखना है।
  • हमेशा चाबी बंद करके ही गैस भरवाएं।
  • साथ ही, कभी भी अनधिकृत या लोकल सीएनजी किट का उपयोग न करें, क्योंकि घटिया क्वालिटी के वाल्व गैस लीकेज का मुख्य कारण बनते हैं।
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इमरजेंसी स्थिति में तुरंत करें ये जरूरी काम - फोटो : Freepik
इमरजेंसी स्थिति में तुरंत करें ये जरूरी काम
  • अगर गैस भरवाते समय आपको जरा सी भी लीकेज की गंध आए, तो तुरंत कर्मचारी को बताएं और गाड़ी का मेन वाल्व बंद कर दें।
  • हमेशा किसी मान्यता प्राप्त पंप से ही सीएनजी भरवाएं और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें।
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