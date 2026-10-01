1 अक्तूबर से नए नियम: आज से हो रहे ये जरूरी बदलाव, जान लें क्या बदल रहा और क्या नहीं

बैंकों को प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 बजे तक अपनी लागू ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी इसके लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है यानी नई दरें सुबह 10:10 बजे तक वेबसाइट पर दिखाई जानी जरूरी हैं इसके अलावा, एक ही तारीख पर समान राशि और समान अवधि के लिए खोली गई FD पर बैंक की सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर लागू होगी इससे ग्राहकों के लिए दरों में पारदर्शिता बढ़ाने और शाखाओं के बीच अंतर कम करने में मदद मिलेगी