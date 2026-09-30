न्यू पेंशन स्कीम: मोबाइल एप से अपना वर्चुअल PRAN कार्ड कैसे डाउनलोड करें? जानें पूरी प्रक्रिया

NPS Mobile App Guide: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में खाता खुलवाने वाले हर व्यक्ति के लिए 12 अंकों का प्रान PRAN नंबर बेहद जरूरी पहचान पत्र होता है। कई बार भौतिक यानी प्लास्टिक प्रान कार्ड तुरंत उपलब्ध नहीं होता या यात्रा करते समय गुम हो जाता है। ऐसे में वित्तीय कार्यों और सत्यापन के लिए वर्चुअल प्रान कार्ड बहुत उपयोगी साबित होता है।





पेंशन फंड नियामक PFRDA ने अब एनपीएस मोबाइल एप के जरिए ई-प्रान (Virtual PRAN) कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान बना दिया है। इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इसे मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं।