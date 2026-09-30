फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Does a Scooter Really Give Less Mileage Than a Bike? Understand Engine and Performance Differences

क्या स्कूटी सच में बाइक से कम एवरेज देती है? जानिए दोनों के इंजन और परफॉर्मेंस का फर्क

Wed, 30 Sep 2026 08:20 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 30 Sep 2026 08:20 PM IST
सार

Bike Fuel Efficiency: अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बाइक अधिक एवरेज देती है या स्कूटी। कुछ लोगों को इसका जवाब पता भी होता है, मगर उन्हें इसका कारण नहीं मालूम होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि स्कूटी का एवरेज क्यों कम होता है।

विज्ञापन
Does a Scooter Really Give Less Mileage Than a Bike? Understand Engine and Performance Differences
स्कूटी और बाइक माइलेज - फोटो : AI

Scooter vs Bike Mileage: रोजमर्रा के सफर के लिए जब भी नया दोपहिया वाहन खरीदने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में माइलेज यानी एवरेज को लेकर बड़ा सवाल होता है। आमतौर पर माना जाता है कि स्कूटी की तुलना में बाइक ज्यादा माइलेज देती है, जो काफी हद तक सही भी है। हालांकि, कई लोग इस बात से अंजान रहते हैं कि आखिर दोनों के एवरेज में इतना अंतर क्यों होता है। 



क्या यह फर्क सिर्फ चलाने के तरीके से आता है या इसके पीछे कोई तकनीकी वजह है? दरअसल, स्कूटी और बाइक के इंजन की बनावट, गियर सिस्टम और वजन में बड़ा अंतर होता है, जो सीधे तौर पर इनके ईंधन की खपत को प्रभावित करता है।
Does a Scooter Really Give Less Mileage Than a Bike? Understand Engine and Performance Differences
गियरबॉक्स तकनीक का सबसे बड़ा अंतर - फोटो : Adobe Stock

गियरबॉक्स तकनीक का सबसे बड़ा अंतर

  • स्कूटी में सीवीटी (CVT) यानी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन होता है, जो लगातार इंजन पर दबाव बनाए रखता है।
  • वहीं बाइक में मैनुअल गियरबॉक्स होता है, जिससे चालक स्पीड के हिसाब से गियर बदलकर इंजन पर पड़ने वाले लोड को नियंत्रित कर सकता है।
  • यही वजह है कि बाइक में पेट्रोल की कम खपत होती है।
Does a Scooter Really Give Less Mileage Than a Bike? Understand Engine and Performance Differences
पहियों का आकार और रोड ग्रिप का असर - फोटो : Adobestock

पहियों का आकार और रोड ग्रिप का असर

  • बाइक्स में बड़े पहिए होते हैं, जो सड़क पर कम घर्षण के साथ ज्यादा दूरी तय करते हैं।
  • इसके विपरीत स्कूटी के पहिए छोटे होते हैं।
  • छोटे पहियों को बाइक जितनी दूरी तय करने के लिए ज्यादा बार घूमना पड़ता है, जिससे इंजन को अधिक ताकत लगानी पड़ती है और माइलेज घट जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Does a Scooter Really Give Less Mileage Than a Bike? Understand Engine and Performance Differences
इंजन कूलिंग और वाहन का कुल वजन - फोटो : Adobe Stock

इंजन कूलिंग और वाहन का कुल वजन

  • ज्यादातर स्कूटियों में फैन-कूल्ड इंजन होता है जो चेसिस के अंदर ढका रहता है, जिससे वह जल्दी गर्म होता है।
  • वहीं बाइक का इंजन खुला होता है और हवा से आसानी से ठंडा रहता है।
  • इसके अलावा स्कूटी की मेटल बॉडी का वजन भी कभी-कभी उसकी ईंधन खपत को बढ़ा देता है।
विज्ञापन
Does a Scooter Really Give Less Mileage Than a Bike? Understand Engine and Performance Differences
आपकी जरूरत के हिसाब से क्या है बेहतर - फोटो : AdobeStock
आपकी जरूरत के हिसाब से क्या है बेहतर
  • अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ ज्यादा से ज्यादा माइलेज और लंबा सफर है, तो बाइक आपके लिए सबसे सही विकल्प है।
  • लेकिन अगर आप ट्रैफिक वाले शहर में बिना गियर के आरामदायक सफर, सामान रखने की जगह और परिवार के हर सदस्य के लिए उपयोगिता चाहते हैं, तो स्कूटी थोड़ा कम एवरेज देकर भी बेहतर साबित होती है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed