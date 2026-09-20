आधार कार्ड के नाम में करवाना है संशोधन? जानें कौन से दस्तावेजों की होगी जरूरत

Aadhaar Card Name Correction Documents: आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी और अनिवार्य पहचान पत्रों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई है या शादी के बाद नाम में बदलाव करना है, तो उसे तुरंत सही करवाना जरूरी है।
आधार में नाम का संशोधन करवाने के लिए आपके पास ऐसा वैध सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो और सही नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हो। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
2 of 5
फोटो वाले सरकारी पहचान पत्र हैं सबसे जरूरी
- फोटो : Adobe Stock
फोटो वाले सरकारी पहचान पत्र हैं सबसे जरूरी
- नाम सुधारने के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज वे हैं जिनमें आपका फोटो और सही नाम दोनों मौजूद हों।
- इसके लिए आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी का उपयोग कर सकते हैं।
- ये सभी सरकारी दस्तावेज यूआईडीएआई द्वारा नाम में संशोधन के लिए पूरी तरह से वैध माने जाते हैं।
3 of 5
शैक्षणिक दस्तावेज और मार्कशीट का उपयोग
- फोटो : Adobe Stock
शैक्षणिक दस्तावेज और मार्कशीट का उपयोग
- अगर आपके पास ऊपर बताए गए पहचान पत्र नहीं हैं, तो आप अपनी हाई स्कूल (10वीं) या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो वाला निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या राशन कार्ड भी आधार कार्ड में नाम सुधारवाने के लिए पूरी तरह मान्य होता है।
4 of 5
शादी के बाद नाम में बदलाव के लिए नियम
- फोटो : Adobe Stock
शादी के बाद नाम में बदलाव के लिए नियम
- महिलाओं को शादी के बाद आधार में सरनेम या नाम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होता है।
- अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो गजट नोटिफिकेशन या पंचायत प्रमुख/विधायक द्वारा जारी प्रमाणित पत्र के जरिए भी नाम में संशोधन आसानी से कराया जा सकता है।
5 of 5
आधार सेंटर ऐसे कराएं सुधार
- फोटो : Adobe Stock
आधार सेंटर जाकर ऐसे कराएं सुधार
- नाम में सही सुधार के लिए आप सभी मूल दस्तावेजों को लेकर नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
- वहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका संशोधित आधार कार्ड आपके पते पर आ जाएगा या आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।