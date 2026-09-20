फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Need to Correct Name in Aadhaar Card? Know Which Documents Are Required in hindi

आधार कार्ड के नाम में करवाना है संशोधन? जानें कौन से दस्तावेजों की होगी जरूरत

Sun, 20 Sep 2026 01:55 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 20 Sep 2026 01:55 PM IST
सार

Valid Documents For Aadhaar Name Change: आधार कार्ड में कई बार लोगों को नाम में संशोधन करवाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर नाम में संशोधन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Need to Correct Name in Aadhaar Card? Know Which Documents Are Required in hindi
आधार कार्ड संशोधन नियम - फोटो : AI

Aadhaar Card Name Correction Documents: आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी और अनिवार्य पहचान पत्रों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई है या शादी के बाद नाम में बदलाव करना है, तो उसे तुरंत सही करवाना जरूरी है।



आधार में नाम का संशोधन करवाने के लिए आपके पास ऐसा वैध सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो और सही नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हो। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
Need to Correct Name in Aadhaar Card? Know Which Documents Are Required in hindi
फोटो वाले सरकारी पहचान पत्र हैं सबसे जरूरी - फोटो : Adobe Stock

फोटो वाले सरकारी पहचान पत्र हैं सबसे जरूरी

  • नाम सुधारने के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज वे हैं जिनमें आपका फोटो और सही नाम दोनों मौजूद हों।
  • इसके लिए आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी का उपयोग कर सकते हैं।
  • ये सभी सरकारी दस्तावेज यूआईडीएआई द्वारा नाम में संशोधन के लिए पूरी तरह से वैध माने जाते हैं।
Need to Correct Name in Aadhaar Card? Know Which Documents Are Required in hindi
शैक्षणिक दस्तावेज और मार्कशीट का उपयोग - फोटो : Adobe Stock

शैक्षणिक दस्तावेज और मार्कशीट का उपयोग

  • अगर आपके पास ऊपर बताए गए पहचान पत्र नहीं हैं, तो आप अपनी हाई स्कूल (10वीं) या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो वाला निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या राशन कार्ड भी आधार कार्ड में नाम सुधारवाने के लिए पूरी तरह मान्य होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Need to Correct Name in Aadhaar Card? Know Which Documents Are Required in hindi
शादी के बाद नाम में बदलाव के लिए नियम - फोटो : Adobe Stock

शादी के बाद नाम में बदलाव के लिए नियम

  • महिलाओं को शादी के बाद आधार में सरनेम या नाम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होता है।
  • अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो गजट नोटिफिकेशन या पंचायत प्रमुख/विधायक द्वारा जारी प्रमाणित पत्र के जरिए भी नाम में संशोधन आसानी से कराया जा सकता है।
विज्ञापन
Need to Correct Name in Aadhaar Card? Know Which Documents Are Required in hindi
आधार सेंटर ऐसे कराएं सुधार - फोटो : Adobe Stock
आधार सेंटर जाकर ऐसे कराएं सुधार
  • नाम में सही सुधार के लिए आप सभी मूल दस्तावेजों को लेकर नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
  • वहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका संशोधित आधार कार्ड आपके पते पर आ जाएगा या आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed