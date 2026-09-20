1 अक्तूबर 2026 से बदल जाएगा गैस सिलेंडर बुकिंग का नियम, सब्सिडी के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य

LPG Subsidy Biometric Aadhaar Authentication: सरकार ने एलपीजी रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्तूबर 2026 से बुकिंग और सब्सिडी से जुड़ा बड़ा नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है।





सरकार का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गैस सब्सिडी की राशि सिर्फ असली और जरूरतमंद परिवारों के बैंक खाते में ही पहुंचे। जिन उपभोक्ताओं ने यह सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें बिना किसी रुकावट के सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता रहेगा। आइए इस लेख में समझते हैं कि इस नए नियम का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा।