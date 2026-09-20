लाड़ली बहना योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया? यहां जानें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं

Ladli Bahna Yojana Application Process: मध्य प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि क्या वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या नहीं।





इसका सीधा जवाब है कि कोई भी महिला सीधे खुद से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकती है। सरकार ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया तय की है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का मिला-जुला इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है।