पासपोर्ट में ईसीआर और नॉन-ईसीआर क्या होता है? किस भारतीय को विदेश जाने से पहले इसे समझना जरूरी है

विदेश जाने की तैयारी करते समय लोग आमतौर पर पासपोर्ट, वीजा और टिकट पर ध्यान देते हैं, लेकिन पासपोर्ट में दर्ज ईसीआर स्टेटस को समझना भी जरूरी है। पर लोग इस तरफ कम ही ध्यान देते हैं।





खासकर उन भारतीयों के लिए ईसीआर स्टेटस को समझना और जानना जरूरी हो जाता है, जो विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं, तो आप ईसीआर और नॉन-ईसीआर के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...