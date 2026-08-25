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जरूरी बात ध्यान दें: नहीं लिया PNG कनेक्शन तो क्या LPG गैस सिलिंडर मिलना भी हो जाएगा बंद? यहां जानें नियम

Tue, 25 Aug 2026 12:55 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 25 Aug 2026 12:55 PM IST
सार

LPG vs PNG Gas Cylinder: जिन इलाकों में PNG गैस कनेक्शन है, वहां पर अगर कोई LPG गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करे और PNG गैस कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करे तो क्या सिलिंडर बंद हो जाएगा?

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LPG vs PNG Gas Cylinder If you don't get a PNG connection will the supply of LPG gas cylinders also be stopped
क्या PNG गैस कनेक्शन लेने पर LPG गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा? - फोटो : Amar Ujala AI

PNG Gas Connection: मिडिल ईस्ट में जब से तनाव शुरू हुआ, तब से दुनिया भर में एलपीजी गैस सिलिंडर को लेकर दिक्कतें देखी गई। ऐसे में भारत सरकार ने कई जरूरी फैसले लिए ताकि, हर किसी को गैस मिल सके।



इसी क्रम में पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घरों को एलपीजी सिलेंडर से पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी पर लाने का प्रोसेस तेज करने को कहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या PNG गैस पाइप लाइन कनेक्शन लेने पर एलपीजी गैस सिलिंडर कनेक्शन बंद हो जाएगा? चलिए जानते हैं इसका नियम क्या है...
LPG vs PNG Gas Cylinder If you don't get a PNG connection will the supply of LPG gas cylinders also be stopped
क्या PNG गैस कनेक्शन लेने पर LPG गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock

किन्हें लेना होगा PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन?

  • दरअसल, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले से PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन मौजूद है
  • पर कई घरों ने ये सुविधा ली है जबकि, कई घर एलपीजी गैस सिलिंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं
  • ऐसे में सरकार ने उन सभी घरों को PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन लेने के लिए कहा है, जिन इलाकों में ये सुविधा मौजूद है
LPG vs PNG Gas Cylinder If you don't get a PNG connection will the supply of LPG gas cylinders also be stopped
क्या PNG गैस कनेक्शन लेने पर LPG गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock

PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन नहीं लिया तो क्या होगा?

  • दरअसल, मार्च महीने में ये आदेश आया था जिसमें PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन के लिए 90 दिनों का समय दिया गया
  • ऐसे में अगर आपके इलाके में PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन मौजूद है, तो आपको तीन महीने के भीतर इसे लगवाना होगा
  • अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसके एलपाजी कनेक्शन की सप्लाई बंद की जा सकती है यानी एलपीजी गैस सिलिंडर मिलना बंद हो सकता है
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LPG vs PNG Gas Cylinder If you don't get a PNG connection will the supply of LPG gas cylinders also be stopped
क्या PNG गैस कनेक्शन लेने पर LPG गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा? - फोटो : Adobe Stock

किन्हें मिल सकती है छूट?

  • वैसे तो जिस सोसाइटियों या इलाकों में PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन मौजूद है, वहां सभी को एलीपजी गैस कनेक्शन को सरेंडर कर PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन लगवाना अनिवार्य है
  • पर अगर किसी कारण से आपके घर तक PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा, तो ऐसे में गैस कंपनी को ये लिखित रूप में देना होगा
  • तब जाकर ऐसे घरों को छूट मिल सकती है यानी वे पहले की तरह एलपीजी गैस सिलिंडर इस्तेमाल कर सकते हैं
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LPG vs PNG Gas Cylinder If you don't get a PNG connection will the supply of LPG gas cylinders also be stopped
क्या PNG गैस कनेक्शन लेने पर LPG गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा? - फोटो : ANI

क्या हर किसी को वापस करने होंगे LPG गैस सिलिंडर?

  • अगर आपके इलाके में PNG पाइप लाइन गैस कनेक्शन मौजूद है, तो आपको इसे लगवाना होगा
  • इसके लिए आपको अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करना होगा
  • सरेंडर करने पर आपको ट्रांसफर वाउचर मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप किसी दूसरी जगह पर कर सकते हैं
  • उदाहरण के लिए अगर आप भविष्य में किसी ऐसी जगह पर रहने चले जाते हैं, जहां पर पीएनजी की सुविधा नहीं है तो यहां पर आपे ये ट्रांसफर वाउचर दिखाकर दोबारा से एलपीजी गैस सिलिंडर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं
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