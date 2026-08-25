जरूरी बात ध्यान दें: नहीं लिया PNG कनेक्शन तो क्या LPG गैस सिलिंडर मिलना भी हो जाएगा बंद? यहां जानें नियम

क्या PNG गैस कनेक्शन लेने पर LPG गैस सिलिंडर नहीं मिलेगा? - फोटो : Amar Ujala AI

PNG Gas Connection: मिडिल ईस्ट में जब से तनाव शुरू हुआ, तब से दुनिया भर में एलपीजी गैस सिलिंडर को लेकर दिक्कतें देखी गई। ऐसे में भारत सरकार ने कई जरूरी फैसले लिए ताकि, हर किसी को गैस मिल सके।





इसी क्रम में पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घरों को एलपीजी सिलेंडर से पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी पर लाने का प्रोसेस तेज करने को कहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या PNG गैस पाइप लाइन कनेक्शन लेने पर एलपीजी गैस सिलिंडर कनेक्शन बंद हो जाएगा? चलिए जानते हैं इसका नियम क्या है...