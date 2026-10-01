गर्भवती महिलाओं के लिए टिकट बुकिंग की होती है अलग प्रक्रिया, यहां जानें काउंटर से बुक करने का तरीका

Pregnant Women Train Booking: ट्रेन में लंबी दूरी का सफर करते समय गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर यानी निचली बर्थ मिलना बेहद जरूरी होता है, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक रहे। भारतीय रेलवे गर्भवती महिलाओं को सफर में प्राथमिकता देते हुए विशेष लोअर बर्थ कोटा प्रदान करता है।
हालांकि, अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि इस विशेष सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का विकल्प काम नहीं आता है। रेलवे के नियमों के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ की बुकिंग सिर्फ रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ही की जा सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि काउंटर से टिकट बुक करने और कंफर्म लोअर बर्थ पाने का आसान तरीका क्या है।
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नजदीकी रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर पर जाएं
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नजदीकी रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर पर जाएं
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आईआरसीटीसी एप या वेबसाइट से इस विशेष कोटे के तहत सीधी बुकिंग नहीं की जा सकती, इसलिए काउंटर जाना अनिवार्य है।
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Indian Railways
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रिजर्वेशन फॉर्म भरते समय रखें इन बातों का ध्यान
- काउंटर पर मिलने वाले रिजर्वेशन फॉर्म में यात्री की जानकारी सही-सही भरें।
- इसके साथ ही फॉर्म के सबसे ऊपर स्पष्ट शब्दों में 'गर्भवती यात्री के लिए लोअर बर्थ अनुरोध' जरूर लिखें।
- इससे रेलवे अधिकारी को आपके विशेष कोटे की जानकारी तुरंत मिल जाती है।
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Indian Railways
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जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट और दस्तावेज साथ रखें
- टिकट बुक करते समय किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी मूल मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है, जिसमें गर्भावस्था के हफ्तों का उल्लेख हो।
- इसके अलावा महिला यात्री का मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड भी काउंटर पर दिखाना होता है।
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मिडिल बर्थ
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टीटीई के जरिए चलती ट्रेन में सीट बदलने का आग्रह
- अगर किसी कारणवश आपको पहले से लोअर बर्थ नहीं मिली है, तो ट्रेन में यात्रा के दौरान आप टीटीई से संपर्क कर सकती हैं।
- अगर ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली होती है, तो टीटीई नियमानुसार गर्भवती महिला को वह सीट अलॉट कर देता है।