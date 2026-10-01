गर्भवती महिलाओं के लिए टिकट बुकिंग की होती है अलग प्रक्रिया, यहां जानें काउंटर से बुक करने का तरीका

Pregnant Women Train Booking: ट्रेन में लंबी दूरी का सफर करते समय गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर यानी निचली बर्थ मिलना बेहद जरूरी होता है, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक रहे। भारतीय रेलवे गर्भवती महिलाओं को सफर में प्राथमिकता देते हुए विशेष लोअर बर्थ कोटा प्रदान करता है।





हालांकि, अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि इस विशेष सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का विकल्प काम नहीं आता है। रेलवे के नियमों के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ की बुकिंग सिर्फ रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ही की जा सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि काउंटर से टिकट बुक करने और कंफर्म लोअर बर्थ पाने का आसान तरीका क्या है।