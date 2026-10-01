पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं? जानिए 1 मिनट में एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक करने के आसान तरीके

Used Car Accident History: अगर आप पुरानी यानी सेकंड हैंड कार या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ उसकी चमक और इंजन की आवाज देखकर सौदा न करें। कई बार विक्रेता गाड़ी के बड़े हादसों की बात छिपा लेते हैं और नई पेंटिंग कराकर उसे अच्छी स्थिति में बेच देते हैं। ऐसी एक्सीडेंटल गाड़ी को खरीदना न सिर्फ पैसों की बर्बादी है, बल्कि आपके और आपके परिवार के सफर के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
आज के डिजिटल दौर में किसी भी वाहन की एक्सीडेंटल हिस्ट्री और पुराना रिकॉर्ड पता करना बेहद आसान हो गया है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं वे आसान तरीके, जिनसे आप महज 1 मिनट में गाड़ी का सच जान सकते हैं।
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एमपरिवहन एप और चालान पोर्टल से जांचें
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एमपरिवहन एप और चालान पोर्टल से जांचें
- सबसे पहले अपने फोन में एमपरिवहन एप डाउनलोड करें और गाड़ी का नंबर डालें।
- अगर गाड़ी का कोई पुलिस चालान या एक्सीडेंट से जुड़ा कोर्ट केस पेंडिंग होगा, तो उसकी पूरी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
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इंश्योरेंस क्लेम हिस्ट्री और एनसीबी से जानें सच
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इंश्योरेंस क्लेम हिस्ट्री और एनसीबी से जानें सच
- गाड़ी के पुराने इंश्योरेंस पेपर जरूर चेक करें।
- अगर कार का कोई बड़ा क्लेम लिया गया होगा, तो उसका नो क्लेम बोनस शून्य होगा।
- आप इंश्योरेंस कंपनी की हेल्पलाइन पर वाहन नंबर देकर भी क्लेम हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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आधिकारिक सर्विस सेंटर से निकालें सर्विस रिकॉर्ड
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आधिकारिक सर्विस सेंटर से निकालें सर्विस रिकॉर्ड
- गाड़ी जिस कंपनी की है, उसके नजदीकी अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाएं।
- वहां वाहन नंबर दर्ज कराते ही आपको पूरे मेंटेनेंस और बॉडी रिपेयर का डेटा मिल जाएगा।
- बड़े हादसों के बाद पार्ट्स बदलने का पूरा विवरण सर्विस हिस्ट्री में दर्ज रहता है।
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बॉडी पैनल और डेंटिंग-पेंटिंग की भौतिक जांच
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बॉडी पैनल और डेंटिंग-पेंटिंग की भौतिक जांच
- गाड़ी को दिन की रोशनी में ध्यान से देखें।
- अगर किसी दरवाजे, बोनट या चेसिस के पेंट का रंग बाकी बॉडी से थोड़ा अलग लगे, तो समझ जाएं कि उस हिस्से का दोबारा काम हुआ है।
- चेसिस और पिलर पर वेल्डिंग के निशान एक्सीडेंट की साफ गवाही देते हैं।