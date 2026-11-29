Car Selling Checklist India: पुरानी कार या बाइक बेचना जितना आसान दिखता है, कागजी प्रक्रिया में लापरवाही उतनी ही महंगी पड़ सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर जान-पहचान या जल्दीबाजी के चक्कर में गाड़ी और चाबी तो सौंप देते हैं, लेकिन आरसी ट्रांसफर और जरूरी कागजात का काम टाल देते हैं। यह छोटी सी ढील आगे चलकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है।





अगर वाहन बेचने के बाद कागज पर नाम नहीं बदलता है तो भविष्य में होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी पुराने मालिक पर आ सकती है। उसी गाड़ी से कोई सड़क हादसा हो जाए, ट्रैफिक चालान कटे या किसी संदिग्ध व गैरकानूनी गतिविधि में उसका इस्तेमाल हो, तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नाम के आधार पर पुलिस और कानूनी पूछताछ की आंच पहले मालिक तक पहुंच सकती है। इसलिए गाड़ी बेचते समय सही कागजी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सतर्कता और जिम्मेदारी आपको भविष्य की बड़ी कानूनी उलझन से सुरक्षित रख सकती है।