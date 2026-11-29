Car Selling Checklist India: पुरानी कार या बाइक बेचना जितना आसान दिखता है, कागजी प्रक्रिया में लापरवाही उतनी ही महंगी पड़ सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर जान-पहचान या जल्दीबाजी के चक्कर में गाड़ी और चाबी तो सौंप देते हैं, लेकिन आरसी ट्रांसफर और जरूरी कागजात का काम टाल देते हैं। यह छोटी सी ढील आगे चलकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है।
अगर वाहन बेचने के बाद कागज पर नाम नहीं बदलता है तो भविष्य में होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी पुराने मालिक पर आ सकती है। उसी गाड़ी से कोई सड़क हादसा हो जाए, ट्रैफिक चालान कटे या किसी संदिग्ध व गैरकानूनी गतिविधि में उसका इस्तेमाल हो, तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नाम के आधार पर पुलिस और कानूनी पूछताछ की आंच पहले मालिक तक पहुंच सकती है। इसलिए गाड़ी बेचते समय सही कागजी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सतर्कता और जिम्मेदारी आपको भविष्य की बड़ी कानूनी उलझन से सुरक्षित रख सकती है।
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डिलीवरी नोट क्यों जरूरी है?
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डिलीवरी नोट क्यों जरूरी है?
- गाड़ी सौंपते समय डिलीवरी नोट या रसीद जरूर बनवाएं और उस पर तारीख व समय साफ लिखें।
- इसमें खरीदार की पहचान, पता, मोबाइल नंबर और गाड़ी का पूरा विवरण दर्ज होना चाहिए।
- यह दस्तावेज साबित करता है कि किस तारीख और समय के बाद गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी नहीं रही।
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आरसी ट्रांसफर में देरी क्यों न करें?
- गाड़ी बेचने के बाद आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ट्रांसफर समय पर कराना सबसे अहम है।
- जब तक आरसी खरीदार के नाम नहीं होती, तब तक सरकारी रिकॉर्ड में वाहन के मालिक आप ही माने जाते हैं।
- ट्रांसफर प्रक्रिया पर नजर रखें और जरूरी फॉर्म समय से जमा करें।
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इंश्योरेंस और चालान कैसे जांचें?
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इंश्योरेंस और चालान कैसे जांचें?
- गाड़ी बेचने से पहले यह जरूर देख लें कि उस पर कोई बकाया ट्रैफिक चालान या लोन तो नहीं है।
- साथ ही वाहन इंश्योरेंस ट्रांसफर या नई पॉलिसी से जुड़ी स्थिति भी स्पष्ट रखें, ताकि दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में कोई विवाद न खड़ा हो।
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बिक्री का सबूत कैसे रखें?
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बिक्री का सबूत कैसे रखें?
- खरीदार के पहचान पत्र की कॉपी, पेमेंट का रिकॉर्ड, डिलीवरी नोट और आरसी ट्रांसफर से जुड़े कागजात की फाइल संभालकर रखें।
- जरूरत पड़ने पर आप संबंधित आरटीओ या पुलिस को बिक्री का प्रमाण दिखा सकते हैं, जिससे बेवजह की कानूनी परेशानी टाली जा सकती है।