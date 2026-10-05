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लाड़ली बहना योजना: महिलाओं के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? यहां जानें कब जारी हो सकती है 41वीं किस्त

Mon, 05 Oct 2026 08:32 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 05 Oct 2026 08:32 AM IST
सार

Ladli Bahna Yojana 41st Installment Release Date: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार योजना के तहत 41वीं किस्त जारी होनी है जिसका इंतजार योजना से जुड़ी महिलाओं को बेसब्री से है।

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Ladli Bahna Yojana 41st Installment: When Will Women Get 1500 rupees? Check Expected Date and Payment Status
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

Ladli Bahna Yojana 41st Installment: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चल रही लाड़ली बहना योजना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार योजना की 41वीं किस्त जारी होनी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।



इस बार लाभार्थियों को योजना की 41वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बार महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपये की अगली राशि आखिर कब तक आएगी? तो चलिए बिना देर किए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी हो सकती है...
Ladli Bahna Yojana 41st Installment: When Will Women Get 1500 rupees? Check Expected Date and Payment Status
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? - फोटो : AI Generated

1500 रुपये पाने के लिए कौन से 3 काम करवाना जरूरी है?

पहला काम

  • लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली किस्त के 1500 रुपये सरकार द्वारा महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजे जाते हैं
  • इसलिए बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही होना जरूरी है
  • अगर बैंक खाते की जानकारी गलती है, तो आपकी किस्त अटक सकती है
Ladli Bahna Yojana 41st Installment: When Will Women Get 1500 rupees? Check Expected Date and Payment Status
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? - फोटो : Adobe Stock

दूसरा काम

  • लाभार्थी यह जरूर चेक कर लें कि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं
  • साथ ही बैंक खाते में डीबीटी सुविधा भी एक्टिव होनी चाहिए
  • अगर ऐसा है, तो बेहतर है वरना किस्त प्राप्त करने में आपको दिक्कत हो सकती है
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Ladli Bahna Yojana 41st Installment: When Will Women Get 1500 rupees? Check Expected Date and Payment Status
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? - फोटो : Adobe Stock

तीसरा काम

  • लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी भी करवानी होती है
  • अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है
  • इसलिए ये जरूर चेक करें कि आपकी केवाईसी हो रखी है या नहीं
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Ladli Bahna Yojana 41st Installment: When Will Women Get 1500 rupees? Check Expected Date and Payment Status
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? - फोटो : AI Generated

लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आ सकती है?

  • लाड़ली बहना योजना के तहत सरकार सामान्य तौर पर हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच किस्त जारी कर देती है
  • इसी आधार पर 41वीं किस्त के भी इसी समय के बीच आने की उम्मीद है यानी 10 से 15 तारीख के बीच
  • हालांकि, अभी सरकार की तरफ से तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है
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