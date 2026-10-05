लाड़ली बहना योजना: महिलाओं के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? यहां जानें कब जारी हो सकती है 41वीं किस्त

Ladli Bahna Yojana 41st Installment: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चल रही लाड़ली बहना योजना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार योजना की 41वीं किस्त जारी होनी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।





इस बार लाभार्थियों को योजना की 41वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बार महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपये की अगली राशि आखिर कब तक आएगी? तो चलिए बिना देर किए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं कि लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी हो सकती है...