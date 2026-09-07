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एसी ही नहीं, ये 7 चीजें भी बढ़ाती हैं बिजली का बिल, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:33 AM IST
सार
Home Appliances: घर में बिजली की खपत सिर्फ एसी या पंखे से नहीं होती। गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक आयरन और पानी का पंप जैसे उपकरण भी बिजली की खपत बढ़ा सकते हैं।
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घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान
- फोटो : AI
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बिजली का बिल आते ही ज्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले एसी, पंखे और लाइट पर जाता है। लेकिन घर में कई ऐसे सामान भी होते हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल तो खूब करते हैं, लेकिन उनकी बिजली खपत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खास बात यह है कि किसी उपकरण की बिजली खपत सिर्फ उसके नाम से तय नहीं होती। उसकी क्षमता, इस्तेमाल का समय और कितनी बार उसे चलाया जाता है, इन सभी चीजों का असर बिल पर पड़ता है। अगर आप भी हर महीने बढ़ते बिजली के बिल से परेशान हैं तो घर के इन उपकरणों पर एक नजर जरूर डालें। तो आइए जानते हैं।
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घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान
- फोटो : एआई जनरेटेड
एसी
घर में बिजली की ज्यादा खपत करने वाले उपकरणों में एयर कंडीशनर सबसे ऊपर हो सकता है, खासकर जब इसे लंबे समय तक चलाया जाए। कमरे का तापमान, एसी की क्षमता, स्टार रेटिंग और इस्तेमाल का तरीका बिजली की खपत को प्रभावित करते हैं।
गीजर
सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। पानी गर्म करने के लिए इसमें हीटिंग एलिमेंट काफी बिजली लेता है। जरूरत से ज्यादा देर तक गीजर चलाना बिजली की खपत बढ़ा सकता है।
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घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान
- फोटो : एआई जनरेटेड
फ्रिज
फ्रिज चौबीसों घंटे चालू रहता है, इसलिए इसकी बिजली खपत भी लगातार होती रहती है। हालांकि, आधुनिक और बेहतर स्टार रेटिंग वाले फ्रिज पुराने मॉडलों की तुलना में कम बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। दरवाजा बार-बार खोलना और खराब डोर सील भी इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है।
वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन में बिजली की खपत उसके इस्तेमाल, पानी गर्म करने की सुविधा और चुने गए मोड पर निर्भर करती है। गर्म पानी में कपड़े धोने वाले चक्र आमतौर पर ठंडे पानी वाले चक्र की तुलना में ज्यादा ऊर्जा ले सकते हैं।
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घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान
- फोटो : Adobe Stock
इलेक्ट्रिक आयरन
इलेक्ट्रिक आयरन कम समय के लिए चलता है, लेकिन इसमें लगा हीटिंग एलिमेंट काफी बिजली खींचता है। कपड़ों पर प्रेस करते समय इसे जरूरत से ज्यादा देर तक चालू छोड़ना बेवजह बिजली खर्च कर सकता है।
माइक्रोवेव ओवन
माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल खाना गर्म करने और पकाने के लिए होता है। इसकी बिजली खपत इस्तेमाल के समय और पावर सेटिंग पर निर्भर करती है। रोजाना लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसका असर बिल में दिख सकता है।
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- फोटो : AI Generated
पानी का पंप
घर की पानी की टंकी भरने वाला पंप भी बिजली की खपत करता है। मोटर को जरूरत से ज्यादा देर तक चलाना या टंकी भरने के बाद भी पंप बंद न करना बिजली की बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए बिजली का बिल कम करने के लिए सिर्फ एसी बंद करना ही काफी नहीं है। घर में कौन-सा उपकरण कितनी देर चल रहा है, इसकी आदत पर नजर रखना भी जरूरी है।
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