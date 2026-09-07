एसी ही नहीं, ये 7 चीजें भी बढ़ाती हैं बिजली का बिल, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?

1 of 5 घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



बिजली का बिल आते ही ज्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले एसी, पंखे और लाइट पर जाता है। लेकिन घर में कई ऐसे सामान भी होते हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल तो खूब करते हैं, लेकिन उनकी बिजली खपत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खास बात यह है कि किसी उपकरण की बिजली खपत सिर्फ उसके नाम से तय नहीं होती। उसकी क्षमता, इस्तेमाल का समय और कितनी बार उसे चलाया जाता है, इन सभी चीजों का असर बिल पर पड़ता है। अगर आप भी हर महीने बढ़ते बिजली के बिल से परेशान हैं तो घर के इन उपकरणों पर एक नजर जरूर डालें। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान - फोटो : एआई जनरेटेड

एसी

घर में बिजली की ज्यादा खपत करने वाले उपकरणों में एयर कंडीशनर सबसे ऊपर हो सकता है, खासकर जब इसे लंबे समय तक चलाया जाए। कमरे का तापमान, एसी की क्षमता, स्टार रेटिंग और इस्तेमाल का तरीका बिजली की खपत को प्रभावित करते हैं।



गीजर

सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। पानी गर्म करने के लिए इसमें हीटिंग एलिमेंट काफी बिजली लेता है। जरूरत से ज्यादा देर तक गीजर चलाना बिजली की खपत बढ़ा सकता है।

3 of 5 घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज

फ्रिज चौबीसों घंटे चालू रहता है, इसलिए इसकी बिजली खपत भी लगातार होती रहती है। हालांकि, आधुनिक और बेहतर स्टार रेटिंग वाले फ्रिज पुराने मॉडलों की तुलना में कम बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। दरवाजा बार-बार खोलना और खराब डोर सील भी इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है।



वॉशिंग मशीन

वॉशिंग मशीन में बिजली की खपत उसके इस्तेमाल, पानी गर्म करने की सुविधा और चुने गए मोड पर निर्भर करती है। गर्म पानी में कपड़े धोने वाले चक्र आमतौर पर ठंडे पानी वाले चक्र की तुलना में ज्यादा ऊर्जा ले सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 घर में चुपचाप बिजली खा रहे हैं ये सामान - फोटो : Adobe Stock

इलेक्ट्रिक आयरन

इलेक्ट्रिक आयरन कम समय के लिए चलता है, लेकिन इसमें लगा हीटिंग एलिमेंट काफी बिजली खींचता है। कपड़ों पर प्रेस करते समय इसे जरूरत से ज्यादा देर तक चालू छोड़ना बेवजह बिजली खर्च कर सकता है।



माइक्रोवेव ओवन

माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल खाना गर्म करने और पकाने के लिए होता है। इसकी बिजली खपत इस्तेमाल के समय और पावर सेटिंग पर निर्भर करती है। रोजाना लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसका असर बिल में दिख सकता है।

विज्ञापन