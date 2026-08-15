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Aadhaar Mobile Number Change: आधार में मोबाइल नंबर घर बैठे कैसे बदलवाएं? तरीका यहां जानें

Mon, 07 Sep 2026 08:00 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 07 Sep 2026 08:00 AM IST
सार

Aadhaar Se Link Mobile Number Kaise Change Karein: आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को अगर आपको बदलना है तो आप यहां इसका तरीका जान सकते हैं।

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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें? - फोटो : Amar Ujala AI

Aadhaar Card Mobile Number: आधार कार्ड को अगर आज के समय का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कहा जाए तो शायद इसमें कोई दो राय न हो? क्योंकि लगभग सभी सरकारी और गैर-सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है।



आधार कार्ड में कार्डधारक की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी के अलावा आधार से एक मोबाइल नंबर भी लिंक होता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो आप घर बैठे नंबर बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं आप कैसे घर बैठे आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं...
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें? - फोटो : Adobe Stock

कैसे बदलें मोबाइल से आधार से लिंक मोबाइल नंबर?

स्टेप 1

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर को आप आधार की नई एप से बदल सकते हैं
  • पहले आपको आधार की नई एप को डाउनलोड और फिर इंस्टॉल करना है
  • फिर इस एप पर लॉगिन करना है जिसके लिए आधार नंबर दर्ज करें
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • फिर फेस ऑथेंटिकेशन करके आप एप पर लॉगिन कर सकते हैं
  • अब आपको एप पर कई ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको Services वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • फिर यहां पर Mobile Number Update वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 3

  • इसके बाद आपको Continue to Update Mobile Number पर क्लिक करना है
  • अब अपना वो मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आपको आधार से लिंक करवाना है
  • फिर दर्ज किए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां पर भरें
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 4

  • अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करवाना होता है यानी आपका सत्यापन होता है 
  • इसके बाद आपको 75 रुपये की ऑनलाइन फीस भरनी होती है
  • फीस भरने के बाद सबमिट कर दें
  • फिर 15 दिनों के अंदर आपका नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाता है
अगली फोटो गैलरी देखें
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