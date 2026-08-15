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Aadhaar Mobile Number Change: आधार में मोबाइल नंबर घर बैठे कैसे बदलवाएं? तरीका यहां जानें
Aadhaar Card Mobile Number: आधार कार्ड को अगर आज के समय का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कहा जाए तो शायद इसमें कोई दो राय न हो? क्योंकि लगभग सभी सरकारी और गैर-सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है।
आधार कार्ड में कार्डधारक की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी के अलावा आधार से एक मोबाइल नंबर भी लिंक होता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो आप घर बैठे नंबर बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं आप कैसे घर बैठे आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं...
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
- फोटो : Adobe Stock
कैसे बदलें मोबाइल से आधार से लिंक मोबाइल नंबर?
स्टेप 1
आधार से लिंक मोबाइल नंबर को आप आधार की नई एप से बदल सकते हैं
पहले आपको आधार की नई एप को डाउनलोड और फिर इंस्टॉल करना है
फिर इस एप पर लॉगिन करना है जिसके लिए आधार नंबर दर्ज करें
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
- फोटो : Adobe Stock
स्टेप 2
फिर फेस ऑथेंटिकेशन करके आप एप पर लॉगिन कर सकते हैं
अब आपको एप पर कई ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको Services वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
फिर यहां पर Mobile Number Update वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
- फोटो : Adobe Stock
स्टेप 3
इसके बाद आपको Continue to Update Mobile Number पर क्लिक करना है
अब अपना वो मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आपको आधार से लिंक करवाना है
फिर दर्ज किए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां पर भरें
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आधार कार्ड की नई एप से मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
- फोटो : Adobe Stock
स्टेप 4
अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करवाना होता है यानी आपका सत्यापन होता है
इसके बाद आपको 75 रुपये की ऑनलाइन फीस भरनी होती है
फीस भरने के बाद सबमिट कर दें
फिर 15 दिनों के अंदर आपका नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाता है
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