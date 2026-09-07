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पीएम किसान योजना: किसानों को 6000 रुपये की जगह मिलेंगे सालाना 10000 रुपये? जानें क्या है अपडेट
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश का किसान जब दिन-रात खेतों में मेहनत करता है, तब जाकर हमारी थाली में अन्न का दाना आ पाता है। किसानों को खेती के दौरान कई समस्याएं होती हैं जिसमें से एक आर्थिक दिक्कत है।
किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए ही भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये (2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं) दिए जाते हैं, लेकिन क्या अब इस पैसे को बढ़ाकर सालाना 10000 रुपये किया जा सकता है? चलिए जानते हैं आखिर ये चर्चा क्या जोरों पर है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
अभी कितने पैसे मिलते हैं किसानों को?
पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं
इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
सरकार डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ये पैसे हस्तांतरित करती है
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क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे?
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क्या बढ़ने वाले हैं पीएम किसान योजना के किस्त के पैसे?
लंबे समय से पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये की आर्थिक राशि को बढ़ाने की मांग हो रही है
पर अब केंद्र सरकार की अहम कमेटी के एक जिम्मेदार सदस्य ने संकेत दिया है कि अगले साल से किसानों को मिलने वाली 6000 रुपये की राशि बढ़कर 10000 रुपये सालाना हो सकती है
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क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे?
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दरअसल, हाल ही में भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी के सदस्य डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने किसानों को संकेत दिया है कि 6000 रुपये सालाना मिलने वाली राशि 10000 रुपये सालाना हो सकती है
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है
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क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे?
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इसलिए ये विचार चल रहा है कि अगले साल से किसान सम्मान निधि की मौजूदा रकम को बढ़ाकर सीधे 10000 रुपये सालाना कर दिया जाए
अगर ऐसा होता है, तो किसानों की बल्ले-बल्ले हो सकती है
हालांकि, अभी इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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