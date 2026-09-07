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पीएम किसान योजना: किसानों को 6000 रुपये की जगह मिलेंगे सालाना 10000 रुपये? जानें क्या है अपडेट

Mon, 07 Sep 2026 10:08 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 07 Sep 2026 10:08 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: इस बात की चर्चा फिर से जोरों पर है कि अगले साल से पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 6000 रुपये सालाना की जगह  10000 रुपये सालाना मिल सकते हैं?

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PM Kisan Yojana: Farmers could receive rupees of 10000 annually starting next year
क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश का किसान जब दिन-रात खेतों में मेहनत करता है, तब जाकर हमारी थाली में अन्न का दाना आ पाता है। किसानों को खेती के दौरान कई समस्याएं होती हैं जिसमें से एक आर्थिक दिक्कत है।



किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए ही भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये (2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं) दिए जाते हैं, लेकिन क्या अब इस पैसे को बढ़ाकर सालाना 10000 रुपये किया जा सकता है? चलिए जानते हैं आखिर ये चर्चा क्या जोरों पर है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan Yojana: Farmers could receive rupees of 10000 annually starting next year
क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

अभी कितने पैसे मिलते हैं किसानों को?

  • पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं
  • इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
  • सरकार डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ये पैसे हस्तांतरित करती है
PM Kisan Yojana: Farmers could receive rupees of 10000 annually starting next year
क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

क्या बढ़ने वाले हैं पीएम किसान योजना के किस्त के पैसे?

  • लंबे समय से पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये की आर्थिक राशि को बढ़ाने की मांग हो रही है
  • पर अब केंद्र सरकार की अहम कमेटी के एक जिम्मेदार सदस्य ने संकेत दिया है कि अगले साल से किसानों को मिलने वाली 6000 रुपये की राशि बढ़कर 10000 रुपये सालाना हो सकती है
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PM Kisan Yojana: Farmers could receive rupees of 10000 annually starting next year
क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock
  • दरअसल, हाल ही में भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी के सदस्य डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने किसानों को संकेत दिया है कि 6000 रुपये सालाना मिलने वाली राशि 10000 रुपये सालाना हो सकती है
  • उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है
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PM Kisan Yojana: Farmers could receive rupees of 10000 annually starting next year
क्या किसानों को अब 6000 रुपये की जगह सालाना 10000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : AdobeStock
  • इसलिए ये विचार चल रहा है कि अगले साल से किसान सम्मान निधि की मौजूदा रकम को बढ़ाकर सीधे 10000 रुपये सालाना कर दिया जाए
  • अगर ऐसा होता है, तो किसानों की बल्ले-बल्ले हो सकती है
  • हालांकि, अभी इस बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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