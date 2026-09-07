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ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, कटेंगे पॉइंट्स, खत्म होते ही जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:03 AM IST
सार
Driving Licence: केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नेगेटिव पॉइंट या ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के पॉइंट्स कम हो सकते हैं। तय सीमा तक पॉइंट्स पहुंचने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जाने की व्यवस्था हो सकती है।
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अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे
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सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना अब आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम या ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाने पर काम किया जा रहा है। इस व्यवस्था में हर ट्रैफिक उल्लंघन का असर चालक के ड्राइविंग रिकॉर्ड पर पड़ सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको विस्तार से इस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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ट्रैफिक अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे
- फोटो : AI
लाइसेंस पॉइंट्स भी कटेगा
नियम तोड़ने पर लाइसेंस से पॉइंट्स काटे जा सकते हैं। उल्लंघन कितना गंभीर है उसके आधार पर पॉइंट्स तय किए जाने की व्यवस्था पर काम हो सकता है। अगर किसी चालक के पॉइंट्स एक तय सीमा तक कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। यानी बता दें कि आने वाले समय में केवल चालान भर देना ही बार-बार नियम तोड़ने का आसान रास्ता नहीं रहेगा। सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिसमें चालक के पूरे ट्रैफिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए और लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई हो।
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अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे
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लाइसेंस में सिर्फ गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी
ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लागू होने पर लाइसेंस चालक के सड़क पर व्यवहार का रिकॉर्ड भी बन सकता है। इसका मकसद यह देखना होगा कि कोई व्यक्ति लगातार नियमों का पालन कर रहा है या बार-बार उल्लंघन कर रहा है। गंभीर नियम तोड़ने या लगातार गलतियां करने की स्थिति में लाइसेंस की वैधता पर भी असर पड़ सकता है।
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अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे
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बाइक टैक्सी को लेकर राज्यों से अपील
बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से आगे आने की अपील की गई है। उनका कहना है कि निजी दोपहिया गाड़ी मालिकों को यात्रियों को बाइक टैक्सी के जरिये ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि कुछ राज्य अभी ऐसी सेवाओं को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। परिवहन राज्य का विषय है इसलिए बाइक टैक्सी को मंजूरी देने और उससे जुड़े नियम तय करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास रहेगा। ऐसे में हर राज्य में नियम अलग हो सकते हैं। बाइक टैक्सी की स्थिति में ड्राइवर का लाइसेंस, परमिट, बीमा और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी होगा।
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Traffic Rules
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8 करोड़ रोजगार का दावा
बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा मिलने से करीब 8 करोड़ लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा हो सकते हैं। खासकर ग्रामीण और रोजगार के सीमित ऑप्शन वाले क्षेत्रों में यह कमाई का जरिया बन सकती है। हालांकि रोजगार बढ़ाने के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर भी सावधानी जरूरी होगी। इसी वजह से सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ ड्राइविंग ट्रेनिंग को भी बेहतर बनाने पर जोर दे रही है।
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