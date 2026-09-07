ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, कटेंगे पॉइंट्स, खत्म होते ही जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

1 of 5 अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना अब आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम या ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाने पर काम किया जा रहा है। इस व्यवस्था में हर ट्रैफिक उल्लंघन का असर चालक के ड्राइविंग रिकॉर्ड पर पड़ सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको विस्तार से इस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 ट्रैफिक अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे - फोटो : AI

लाइसेंस पॉइंट्स भी कटेगा

नियम तोड़ने पर लाइसेंस से पॉइंट्स काटे जा सकते हैं। उल्लंघन कितना गंभीर है उसके आधार पर पॉइंट्स तय किए जाने की व्यवस्था पर काम हो सकता है। अगर किसी चालक के पॉइंट्स एक तय सीमा तक कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। यानी बता दें कि आने वाले समय में केवल चालान भर देना ही बार-बार नियम तोड़ने का आसान रास्ता नहीं रहेगा। सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिसमें चालक के पूरे ट्रैफिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए और लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई हो।

3 of 5 अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे - फोटो : AdobeStock

लाइसेंस में सिर्फ गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी

ग्रेडेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लागू होने पर लाइसेंस चालक के सड़क पर व्यवहार का रिकॉर्ड भी बन सकता है। इसका मकसद यह देखना होगा कि कोई व्यक्ति लगातार नियमों का पालन कर रहा है या बार-बार उल्लंघन कर रहा है। गंभीर नियम तोड़ने या लगातार गलतियां करने की स्थिति में लाइसेंस की वैधता पर भी असर पड़ सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 अब चालान भरकर नहीं बच पाएंगे - फोटो : Adobe Stock

बाइक टैक्सी को लेकर राज्यों से अपील

बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से आगे आने की अपील की गई है। उनका कहना है कि निजी दोपहिया गाड़ी मालिकों को यात्रियों को बाइक टैक्सी के जरिये ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि कुछ राज्य अभी ऐसी सेवाओं को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। परिवहन राज्य का विषय है इसलिए बाइक टैक्सी को मंजूरी देने और उससे जुड़े नियम तय करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास रहेगा। ऐसे में हर राज्य में नियम अलग हो सकते हैं। बाइक टैक्सी की स्थिति में ड्राइवर का लाइसेंस, परमिट, बीमा और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी होगा।

विज्ञापन