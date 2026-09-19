आज शनिवार को देश भर के बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें

बैंक आज 9 जुलाई को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Closed or Open: आज के इस दौर में लगभग हर किसी का बैंक खाता है। किसी का सेविंग खाता, तो किसी का करंट बैंक अकाउंट। वहीं, लोगों को कभी न कभी किसी न किसी काम से बैंक जाना पड़ता है।





इसी क्रम में अगर आपको आज यानी शनिवार के दिन बैंक जाना है, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि क्या आज बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...