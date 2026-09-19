आज शनिवार को देश भर के बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें

Today Bank Closed or Open: आज के इस दौर में लगभग हर किसी का बैंक खाता है। किसी का सेविंग खाता, तो किसी का करंट बैंक अकाउंट। वहीं, लोगों को कभी न कभी किसी न किसी काम से बैंक जाना पड़ता है।
इसी क्रम में अगर आपको आज यानी शनिवार के दिन बैंक जाना है, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि क्या आज बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज बैंक खुले हैं?
- हां, आज बैंक खुले हैं
- अगर आपको बैंक जाना है तो आप जा सकते हैं
- सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक खुले हुए हैं
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बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं?
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आज तो शनिवार है, फिर बैंक बंद क्यों नहीं?
- दरअसल, हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
- आरबीआई के मुताबिक, महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
- वहीं, आज सितंबर महीने का तीसरा शनिवार है
- इसलिए आज बैंक खुले हैं
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बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं?
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क्या कल बैंक खुले हैं?
- नहीं, कल 20 सितंबर को बैंक नहीं खुले हैं
- कल पूरे देश के बैंक बंद हैं
- फिर चाहे बैंक प्राइवेट हो या सरकारी
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बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं?
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- कल रविवार का अवकाश है
- इसलिए देश भर के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी