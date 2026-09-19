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आज शनिवार को देश भर के बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें

Sat, 19 Sep 2026 07:46 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 19 Sep 2026 07:46 AM IST
सार

Bank Holiday Today: क्या आप किसी काम से आज बैंक जाने वाले हैं? अगर हां, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक बंद हैं या नहीं?

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Today Bank Closed or Open: Are banks across the country open today, Saturday or not
बैंक आज 9 जुलाई को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Closed or Open: आज के इस दौर में लगभग हर किसी का बैंक खाता है। किसी का सेविंग खाता, तो किसी का करंट बैंक अकाउंट। वहीं, लोगों को कभी न कभी किसी न किसी काम से बैंक जाना पड़ता है।



इसी क्रम में अगर आपको आज यानी शनिवार के दिन बैंक जाना है, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि क्या आज बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Today Bank Closed or Open: Are banks across the country open today, Saturday or not
बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज बैंक खुले हैं?

  • हां, आज बैंक खुले हैं
  • अगर आपको बैंक जाना है तो आप जा सकते हैं
  • सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक खुले हुए हैं
Today Bank Closed or Open: Are banks across the country open today, Saturday or not
बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज तो शनिवार है, फिर बैंक बंद क्यों नहीं?

  • दरअसल, हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
  • आरबीआई के मुताबिक, महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
  • वहीं, आज सितंबर महीने का तीसरा शनिवार है
  • इसलिए आज बैंक खुले हैं
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Today Bank Closed or Open: Are banks across the country open today, Saturday or not
बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल बैंक खुले हैं?

  • नहीं, कल 20 सितंबर को बैंक नहीं खुले हैं
  • कल पूरे देश के बैंक बंद हैं
  • फिर चाहे बैंक प्राइवेट हो या सरकारी
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Today Bank Closed or Open: Are banks across the country open today, Saturday or not
बैंक आज 19 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • कल रविवार का अवकाश है
  • इसलिए देश भर के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी
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