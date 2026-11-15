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कहीं आपके पैन कार्ड का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल? इन आसान तरीकों से तुरंत लगाएं पता

Sun, 15 Nov 2026 05:50 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 15 Nov 2026 05:50 PM IST
सार

  • How To Check Pan Card Misuse: पैन कार्ड के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए समय-समय पर अपना सिबिल या क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते रहें।
  • इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर फॉर्म 26एएस और एआईएस की मदद से अपने सभी वित्तीय लेन-देन की जांच करें।

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Is Your PAN Card Being Misused Find Out Immediately With These Easy Methods
पैन कार्ड फ्रॉड से कैसे बचें? - फोटो : AI

Check Pan Card Loan Fraud India: आज के डिजिटल और आधुनिक दौर में पैन कार्ड हमारी पहचान का एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर लोन लेने, इनकम टैक्स रिटर्न भरने और बड़े वित्तीय लेन-देन करने तक हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जालसाज और साइबर ठग आपकी निजी जानकारियों या दस्तावेजों की चोरी करके आपके नाम पर फर्जी लोन या बैंक खाते चालू कर लेते हैं, जिसकी भनक आपको महीनों तक नहीं लगती है।



पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल होने से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है और आप किसी बड़े कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। अगर आप समय रहते इस तरह की धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेहद आसान तरीकों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल का पता कैसे लगाया जा सकता है।
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सिबिल स्कोर चेक करें - फोटो : अमर उजाला

सिबिल स्कोर चेक करें

  • अपने पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल का पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका समय-समय पर अपना सिबिल या क्रेडिट स्कोर चेक करना है।
  • अगर आपके पैन कार्ड पर किसी अनजान व्यक्ति ने फर्जी लोन ले रखा है, तो वह आपके क्रेडिट रिपोर्ट में साफ दिखाई देने लगेगा।
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फॉर्म 26एएस कैसे देखें? - फोटो : Adobe Stock

फॉर्म 26एएस कैसे देखें?

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 26एएस (Form 26AS) और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस की नियमित जांच करें।
  • इसमें आपके पैन कार्ड से होने वाले सभी वित्तीय लेन-देन, टैक्स कटौतियों और वित्तीय गतिविधियों का पूरा और सटीक ब्योरा दर्ज होता है।
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लोन एप्स से सतर्क रहें - फोटो : Adobe Stock

लोन एप्स से सतर्क रहें

  • आजकल कई ऑनलाइन लोन एप्स बिना पूरी जांच के लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए समय-समय पर विभिन्न वित्तीय पोर्टल्स पर यह जांच लें कि आपके नाम पर कोई अनधिकृत कर्ज तो सक्रिय नहीं है।
  • किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।
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सुरक्षा के क्या उपाय? - फोटो : Adobe Stock

सुरक्षा के क्या उपाय?

  • अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी किसी भी अनजान व्यक्ति या असुरक्षित प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करने से हमेशा बचें।
  • अगर आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी का शक होता है, तो तुरंत आयकर विभाग और साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवाएं।
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