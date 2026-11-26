How to Identify fake video call: आजकल अनजान नंबरों से व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों पर वीडियो कॉल करके खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताने वाले साइबर ठग काफी सक्रिय हैं। ऐसे जालसाज आपके पार्सल में संदिग्ध सामान मिलने या किसी गंभीर केस में नाम आने का डर दिखाकर घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जांच एजेंसियां या पुलिस इस तरह वीडियो कॉल पर पूछताछ, धमकी या ऑनलाइन जांच नहीं करती हैं।
असली अधिकारी औपचारिक प्रक्रिया के तहत काम करते हैं और फोन पर डराकर पैसे या जानकारी नहीं मांगते। अगर कोई अनजान व्यक्ति वर्दी में या दफ्तर जैसा बैकग्राउंड दिखाकर वीडियो कॉल करे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और उसकी बातों में बिल्कुल न आएं।
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Digital Arrest
- फोटो : अमर उजाला
ठग कैसे बनाते हैं निशाना?
- साइबर ठग पहले लोगों की घबराहट का फायदा उठाते हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं।
- वे खुद को बड़ा अधिकारी बताकर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाते हैं, ताकि पीड़ित को सोचने का मौका न मिले।
- इसी हड़बड़ी में लोग निजी जानकारी साझा कर देते हैं या ठगों के बताए खाते में रकम भेज बैठते हैं।
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फर्जी कॉल की पहचान कैसे करें?
- फोटो : amar ujala
फर्जी कॉल की पहचान कैसे करें?
- सबसे पहले यह समझें कि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ या डिजिटल गिरफ्तारी जैसा दबाव नहीं बनाती।
- अनजान नंबर से आई कॉल पर दिखने वाली वर्दी या नकली दफ्तर का दृश्य भरोसे लायक नहीं होता।
- संदेह होने पर कॉल तुरंत काट दें और किसी परिचित या नजदीकी थाने से सही जानकारी लें।
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कॉल आने पर क्या न करें?
- फोटो : Freepik
कॉल आने पर क्या न करें?
- ऐसी कॉल आने पर न तो घबराएं और न ही ठगों की बातों में आकर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी या पहचान पत्र साझा करें।
- किसी भी तरह के जुर्माने या मामले को रफा-दफा करने के नाम पर ऑनलाइन पैसे बिल्कुल न भेजें।
- कॉल रिकॉर्ड या नंबर सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर साइबर पुलिस को सही विवरण दिया जा सके।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
ठगी होने पर कहां करें शिकायत?
- अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाए या कोई संदिग्ध कॉल आए, तो बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- समय पर की गई शिकायत से रकम बचाने और जांच में बड़ी मदद मिलती है।