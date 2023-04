AC: एसी सर्विसिंग के नाम पर कहीं इंजीनियर आपसे ज्यादा पैसे तो नहीं वसूल रहा, जरूर जान लें ये बातें

How To check Gas Leakage In Split And Window AC: गर्मियां शुरू होने के बाद से एसी और कूलर की डिमांड काफी बढ़ गई है। इस कारण इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि लंबे समय तक एयर कंडीशनर का उपयोग न करने पर उसमें कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में गर्मियों के सीजन शुरू होने के बाद कई लोग अपने घरों में एसी को ठीक कराने के लिए सर्विस इंजीनियर को बुलाते हैं। कई बार ये सर्विस इंजीनियर गैस लीक या कोई दूसरी गलत जानकारी देकर लोगों से एसी ठीक करने के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलते हैं। हालांकि, ऐसा कुछ होता नहीं। लोग सर्विस इंजीनियर के झांसे में फंसकर उसको ज्यादा पैसे दे देते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस बारे में पता कर सकते हैं कि आपके एसी में गैस लीक हुई है या नहीं।