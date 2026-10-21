डिजिलॉकर में कैसे अपलोड करें ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया

How to Upload Driving License on Digilocker?: आज के डिजिटल दौर में अपने सभी जरूरी और सरकारी दस्तावेजों को साथ लेकर घूमना न तो सुरक्षित है और न ही सुविधाजनक है। इसी समस्या का स्थाई समाधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 'डिजिलॉकर' की शानदार सुविधा शुरू की। डिजिलॉकर एक ऐसा डिजिटल वॉल्ट या लॉकर है, जहां आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं-12वीं की मार्कशीट, गाड़ी की आरसी जैसे महत्वपूर्ण कागजातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रख सकते हैं।





सबसे अच्छी बात यह है कि यहां रखे गए सभी ई-दस्तावेज मूल कागजात के समान ही कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होते हैं। बता दें कि इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है, इसके लिए सिर्फ आपको एप इंस्टॉल करना है और अपने डाक्यूमेंट्स को वहां वेरिफाई करके लिंक करना होता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट को कैसे लिंक कर सकते हैं।