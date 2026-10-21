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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Must-Have Documents Before Leaving Your Job: Collect These 4 Important Papers to Avoid New Joining Issues

पुरानी कंपनी छोड़ने से पहले मांग लें ये 4 जरूरी डाक्यूमेंट्स, वरना नई जॉइनिंग में हो सकती है समस्या

Wed, 21 Oct 2026 06:22 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 21 Oct 2026 06:22 PM IST
सार

Relieving Letter Importance India: अक्सर जब लोग अपनी नौकरी बदलते हैं, तो पुरानी कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जाने-अनजाने में कई लोग इन कागजातों को लेना भूल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें नई कंपनी में जॉइनिंग के समय कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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Must-Have Documents Before Leaving Your Job: Collect These 4 Important Papers to Avoid New Joining Issues
पुरानी कंपनी छोड़ने के नियम - फोटो : AI

Important Documents Before Leaving Job: करियर में आगे बढ़ने या बेहतर अवसरों की तलाश में नौकरी बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कई बार लोग पुरानी कंपनी से इस्तीफा देने और नोटिस पीरियड पूरा करने की जल्दी में अपने जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करना भूल जाते हैं। आगे चलकर जब वे नई कंपनी जॉइन करते हैं, तो वहां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एचआर फॉर्मेलिटीज के दौरान कागजातों की कमी के कारण उनकी जॉइनिंग अटक जाती है या वेतन में देरी होने लगती है।



इसलिए किसी भी संस्था को छोड़ने से पहले अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण पेपर लेना बेहद आवश्यक है। आइए इस लेख में समझते हैं कि पुरानी कंपनी छोड़ते समय आपको कौन से 4 मुख्य डाक्यूमेंट्स जरूर हासिल कर लेने चाहिए।
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Must-Have Documents Before Leaving Your Job: Collect These 4 Important Papers to Avoid New Joining Issues
रिलीविंग लेटर जरूर प्राप्त करें - फोटो : Adobe Stock

रिलीविंग लेटर जरूर प्राप्त करें

  • रिलीविंग लेटर इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि आपने पुरानी कंपनी के सभी काम सही तरीके से पूरे कर दिए हैं और कंपनी को आपसे कोई आपत्ति नहीं है।
  • नई कंपनी में जॉइनिंग के समय यह पत्र जमा करना सबसे अनिवार्य नियम माना जाता है।
Must-Have Documents Before Leaving Your Job: Collect These 4 Important Papers to Avoid New Joining Issues
अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करें - फोटो : Adobe Stock

अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करें

  • एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी पुरानी कंपनी में किए गए काम, आपकी पदोन्नति और आपकी कार्य अवधि को प्रमाणित करता है।
  • यह दस्तावेज आपके करियर का रिकॉर्ड मजबूत करता है और भविष्य में किसी भी नई संस्था में आपके अनुभव को आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है।
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Must-Have Documents Before Leaving Your Job: Collect These 4 Important Papers to Avoid New Joining Issues
आखिरी 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप - फोटो : Adobe Stock

आखिरी 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप

  • कंपनी छोड़ते समय पिछले कम से कम तीन महीनों की सैलरी स्लिप जरूर डाउनलोड या प्राप्त कर लें।
  • यह कागजात इस बात का सबूत होता है कि आपको पुरानी कंपनी से कितना वेतन मिलता था और इसी के आधार पर नई कंपनी आपका वेतन तय करती है।
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Must-Have Documents Before Leaving Your Job: Collect These 4 Important Papers to Avoid New Joining Issues
फॉर्म 16 और पीएफ/यूएएन विवरण संभालें - फोटो : Adobe Stock

फॉर्म 16 और पीएफ/यूएएन विवरण संभालें

  • टैक्स फाइल करने और वित्तीय पारदर्शिता के लिए अपनी पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 लेना न भूलें।
  • इसके साथ ही अपना पीएफ अकाउंट नंबर और यूएएन डिटेल जरूर लें, ताकि नई कंपनी में आपका पुराना पीएफ खाता आसानी से ट्रांसफर किया जा सके।
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