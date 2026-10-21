पुरानी कंपनी छोड़ने से पहले मांग लें ये 4 जरूरी डाक्यूमेंट्स, वरना नई जॉइनिंग में हो सकती है समस्या

Important Documents Before Leaving Job: करियर में आगे बढ़ने या बेहतर अवसरों की तलाश में नौकरी बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कई बार लोग पुरानी कंपनी से इस्तीफा देने और नोटिस पीरियड पूरा करने की जल्दी में अपने जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करना भूल जाते हैं। आगे चलकर जब वे नई कंपनी जॉइन करते हैं, तो वहां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और एचआर फॉर्मेलिटीज के दौरान कागजातों की कमी के कारण उनकी जॉइनिंग अटक जाती है या वेतन में देरी होने लगती है।
इसलिए किसी भी संस्था को छोड़ने से पहले अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण पेपर लेना बेहद आवश्यक है। आइए इस लेख में समझते हैं कि पुरानी कंपनी छोड़ते समय आपको कौन से 4 मुख्य डाक्यूमेंट्स जरूर हासिल कर लेने चाहिए।
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रिलीविंग लेटर जरूर प्राप्त करें
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रिलीविंग लेटर जरूर प्राप्त करें
- रिलीविंग लेटर इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि आपने पुरानी कंपनी के सभी काम सही तरीके से पूरे कर दिए हैं और कंपनी को आपसे कोई आपत्ति नहीं है।
- नई कंपनी में जॉइनिंग के समय यह पत्र जमा करना सबसे अनिवार्य नियम माना जाता है।
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अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करें
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अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करें
- एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी पुरानी कंपनी में किए गए काम, आपकी पदोन्नति और आपकी कार्य अवधि को प्रमाणित करता है।
- यह दस्तावेज आपके करियर का रिकॉर्ड मजबूत करता है और भविष्य में किसी भी नई संस्था में आपके अनुभव को आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है।
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आखिरी 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप
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आखिरी 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप
- कंपनी छोड़ते समय पिछले कम से कम तीन महीनों की सैलरी स्लिप जरूर डाउनलोड या प्राप्त कर लें।
- यह कागजात इस बात का सबूत होता है कि आपको पुरानी कंपनी से कितना वेतन मिलता था और इसी के आधार पर नई कंपनी आपका वेतन तय करती है।
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फॉर्म 16 और पीएफ/यूएएन विवरण संभालें
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फॉर्म 16 और पीएफ/यूएएन विवरण संभालें
- टैक्स फाइल करने और वित्तीय पारदर्शिता के लिए अपनी पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 लेना न भूलें।
- इसके साथ ही अपना पीएफ अकाउंट नंबर और यूएएन डिटेल जरूर लें, ताकि नई कंपनी में आपका पुराना पीएफ खाता आसानी से ट्रांसफर किया जा सके।