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कार एक्सीडेंट के बाद सर्वेयर के सामने न करें ये 3 गलतियां, वरना रिजेक्ट हो सकता है क्लेम

Wed, 21 Oct 2026 08:17 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 21 Oct 2026 08:17 PM IST
सार

  • एक्सीडेंट के समय और कारणों के बारे में सर्वेयर से कभी भी झूठी जानकारी न शेयर करें।
  • गाड़ी के पुराने नुकसान को दुर्घटना के क्लेम में जोड़ने की कोशिश क्लेम खारिज करा सकती है।
  • सर्वेयर की जांच और अनुमति से पहले कार की मरम्मत कभी भी न करवाएं।

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Avoid These 3 Mistakes Before Insurance Surveyor After Car Accident to Prevent Claim Rejection
कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम - फोटो : AI

Car Accident Insurance Claim Tips: कार एक्सीडेंट के बाद किसी भी वाहन मालिक के लिए इंश्योरेंस क्लेम लेना एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया होती है। गाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी सबसे पहले एक अधिकृत सर्वेयर को जांच के लिए भेजती है। सर्वेयर का काम यह देखना होता है कि दुर्घटना कैसे हुई और कितना नुकसान हुआ है।



मगर अक्सर लोग घबराहट या जानकारी के अभाव में सर्वेयर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका पूरा इंश्योरेंस क्लेम खारिज या कैंसिल हो जाता है। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से आप अपने क्लेम को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि वे कौन सी तीन मुख्य गलतियां हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है।
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Avoid These 3 Mistakes Before Insurance Surveyor After Car Accident to Prevent Claim Rejection
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट - फोटो : Adobe Stock

दुर्घटना के सही कारणों को छुपाना क्यों भारी पड़ता है?

  • सर्वेयर के सामने कभी भी एक्सीडेंट के समय या परिस्थितियों को लेकर झूठ न बोलें।
  • अगर आप गलत जानकारी देते हैं या दुर्घटना की वजह को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, तो सर्वेयर की तकनीकी जांच में सच्चाई सामने आते ही बीमा कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर आपका क्लेम खारिज कर सकती है।
Avoid These 3 Mistakes Before Insurance Surveyor After Car Accident to Prevent Claim Rejection
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट - फोटो : Adobe Stock

कार के पुराने नुकसान को दुर्घटना से जोड़ना क्यों गलत है?

  • कई लोग गाड़ी के पहले से हुए डेंट या स्क्रैच को भी एक्सीडेंट के क्लेम में शामिल कराने की कोशिश करते हैं।
  • सर्वेयर गाड़ी के मेटल और पेंट की स्थिति देखकर पुराने और नए नुकसान का तुरंत पता लगा लेते हैं। ऐसा करने पर आपका पूरा क्लेम खतरे में पड़ सकता है।
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इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट - फोटो : Adobe Stock

सर्वेयर के निरीक्षण से पहले गाड़ी की मरम्मत कराना सही है या गलत?

  • बिना सर्वेयर को गाड़ी दिखाए या उसकी लिखित अनुमति के बिना कार की गैराज में मरम्मत न करवाएं। 
  • अगर आप सर्वेयर के निरीक्षण से पहले ही नुकसान से जुड़े सबूत मिटा देते हैं, तो सर्वेयर नुकसान का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएगा और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
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इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट - फोटो : Adobe Stock

सफल इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए क्या करना चाहिए?

  • दुर्घटना के तुरंत बाद बीमा कंपनी को सूचित करें और घटनास्थल की तस्वीरें संभालकर रखें। सर्वेयर को सिर्फ वही सच बताएं जो वास्तव में हुआ है।
  • सभी जरूरी दस्तावेज और पुलिस रिपोर्ट सही-सही प्रस्तुत करने से आपका क्लेम बिना किसी परेशानी के पास हो जाता है।
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