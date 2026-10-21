कार एक्सीडेंट के बाद सर्वेयर के सामने न करें ये 3 गलतियां, वरना रिजेक्ट हो सकता है क्लेम

Car Accident Insurance Claim Tips: कार एक्सीडेंट के बाद किसी भी वाहन मालिक के लिए इंश्योरेंस क्लेम लेना एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया होती है। गाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी सबसे पहले एक अधिकृत सर्वेयर को जांच के लिए भेजती है। सर्वेयर का काम यह देखना होता है कि दुर्घटना कैसे हुई और कितना नुकसान हुआ है।





मगर अक्सर लोग घबराहट या जानकारी के अभाव में सर्वेयर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका पूरा इंश्योरेंस क्लेम खारिज या कैंसिल हो जाता है। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से आप अपने क्लेम को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि वे कौन सी तीन मुख्य गलतियां हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है।