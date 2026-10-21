कार एक्सीडेंट के बाद सर्वेयर के सामने न करें ये 3 गलतियां, वरना रिजेक्ट हो सकता है क्लेम

Car Accident Insurance Claim Tips: कार एक्सीडेंट के बाद किसी भी वाहन मालिक के लिए इंश्योरेंस क्लेम लेना एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया होती है। गाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी सबसे पहले एक अधिकृत सर्वेयर को जांच के लिए भेजती है। सर्वेयर का काम यह देखना होता है कि दुर्घटना कैसे हुई और कितना नुकसान हुआ है।
मगर अक्सर लोग घबराहट या जानकारी के अभाव में सर्वेयर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका पूरा इंश्योरेंस क्लेम खारिज या कैंसिल हो जाता है। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से आप अपने क्लेम को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि वे कौन सी तीन मुख्य गलतियां हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है।
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इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
दुर्घटना के सही कारणों को छुपाना क्यों भारी पड़ता है?
- सर्वेयर के सामने कभी भी एक्सीडेंट के समय या परिस्थितियों को लेकर झूठ न बोलें।
- अगर आप गलत जानकारी देते हैं या दुर्घटना की वजह को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, तो सर्वेयर की तकनीकी जांच में सच्चाई सामने आते ही बीमा कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर आपका क्लेम खारिज कर सकती है।
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कार के पुराने नुकसान को दुर्घटना से जोड़ना क्यों गलत है?
- कई लोग गाड़ी के पहले से हुए डेंट या स्क्रैच को भी एक्सीडेंट के क्लेम में शामिल कराने की कोशिश करते हैं।
- सर्वेयर गाड़ी के मेटल और पेंट की स्थिति देखकर पुराने और नए नुकसान का तुरंत पता लगा लेते हैं। ऐसा करने पर आपका पूरा क्लेम खतरे में पड़ सकता है।
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सर्वेयर के निरीक्षण से पहले गाड़ी की मरम्मत कराना सही है या गलत?
- बिना सर्वेयर को गाड़ी दिखाए या उसकी लिखित अनुमति के बिना कार की गैराज में मरम्मत न करवाएं।
- अगर आप सर्वेयर के निरीक्षण से पहले ही नुकसान से जुड़े सबूत मिटा देते हैं, तो सर्वेयर नुकसान का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएगा और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
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सफल इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए क्या करना चाहिए?
- दुर्घटना के तुरंत बाद बीमा कंपनी को सूचित करें और घटनास्थल की तस्वीरें संभालकर रखें। सर्वेयर को सिर्फ वही सच बताएं जो वास्तव में हुआ है।
- सभी जरूरी दस्तावेज और पुलिस रिपोर्ट सही-सही प्रस्तुत करने से आपका क्लेम बिना किसी परेशानी के पास हो जाता है।