एलपीजी सिलिंडर या इंडक्शन कुकटॉप? जानें किस पर खाना पकाना पड़ता है सबसे ज्यादा सस्ता

LPG Cylinder vs Induction Cooktop Cost: आज के दौर में हर घर में रसोई के मासिक बजट को सही तरीके से संभालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है। खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से दो सबसे लोकप्रिय माध्यमों- एलपीजी सिलिंडर और बिजली से चलने वाले इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आम लोगों के मन में हमेशा यह असमंजस बना रहता है कि दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा किफायती है।
वास्तव में, कौन सा माध्यम ज्यादा सस्ता पड़ेगा, यह पूरी तरह से आपकी स्थानीय बिजली की दरों, गैस की उपलब्धता और शुरुआती सेटअप लागत जैसे कई व्यावहारिक कारकों पर निर्भर करता है। कई लोगों को ये लगता है कि इन दोनों में से एक बहुत सस्ता पड़ेगा और एक बहुत महंगा, मगर ये पूरी तरह से आपके शहर के बिजली कीमत, और गैस सिलिंडर के किमतों पर निर्भर करता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आपकी रसोई के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा सही बैठता है।
2 of 5
बिजली की दरों और स्थानीय गैस कीमतों का क्या असर पड़ता है?
- फोटो : Adobe Stock
बिजली की दरों और स्थानीय गैस कीमतों का क्या असर पड़ता है?
- इंडक्शन का खर्च मुख्य रूप से आपके क्षेत्र में मिलने वाली बिजली की यूनिट दर पर निर्भर करता है।
- जिन इलाकों में बिजली की दरें मध्यम हैं, वहां इंडक्शन का इस्तेमाल करना सुविधाजनक रहता है, जबकि अलग-अलग क्षेत्रों में एलपीजी सिलिंडर और बिजली का कुल मासिक गणित बदल सकता है।
3 of 5
शुरुआती खरीदारी का खर्च कितना महत्वपूर्ण है?
- फोटो : Adobe stock
शुरुआती खरीदारी का खर्च कितना महत्वपूर्ण है?
- गैस चूल्हा और सिलिंडर कनेक्शन लेने की अपनी एक तय लागत होती है।
- वहीं इंडक्शन कुकटॉप खरीदने के साथ-साथ उसके लिए विशेष रूप से बनने वाले इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तनों की आवश्यकता होती है।
- इसलिए किसी भी एक माध्यम को चुनते समय इन शुरुआती खर्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
4 of 5
गैस सिलिंडर का एक्सपायरी डेट
- फोटो : Adobe Stock
खाना पकाने के लिए दोनों में क्या अंतर है?
- इंडक्शन कुकटॉप बर्तन को सीधे गर्म करता है, जिससे ऊर्जा का नुकसान बेहद कम होता है और खाना तेजी से पकता है।
- इसके विपरीत, एलपीजी बर्नर से निकलने वाली आंच का कुछ हिस्सा आसपास की हवा में फैल जाता है, जिससे ऊर्जा का उपयोग थोड़ा अलग तरीके से होता है।
5 of 5
हर घर के हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा?
- फोटो : Adobe stock
हर घर के हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा?
- दोनों ही माध्यमों के अपने-अपने फायदे और सीमाएं हैं। आपके परिवार की जरूरत, दैनिक खाना पकाने की मात्रा और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही यह तय होता है कि आपके लिए कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
- कई परिवार बेहतर संतुलन के लिए दोनों का मिला-जुला उपयोग करते हैं, जो की सबसे बेहतर विकल्प है।