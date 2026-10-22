ध्यान दें: पीएम किसान योजना की कब आएगी 24वीं किस्त? 2000 रुपये चाहिए तो ये 3 काम आज ही करवा लें किसान

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खेती-किसानी के खर्च के बीच मिलने वाली 2000 रुपये की यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है।





वहीं, पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के मन में ये सवाल है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस्त का लाभ लेने के लिए आपको कुछ काम करवाने भी जरूरी होते हैं? अगर नहीं, तो जान लें वरना आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। चलिए जानते हैं 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है और आपको किस्त के लिए कौन से काम करवाने होते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...