Solar Rooftop Scheme: अब नहीं देना होगा एक रुपये का बिजली बिल, सोलर पैनल लगाने पर सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी

How To Apply in Solar Rooftop Scheme: आज हम आपको सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम सोलर रूफटॉप योजना है। स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको अपने घरों में सोलर पैनल लगाने पर बंपर सब्सिडी ऑफर कर रही है। आज के समय जिस तेजी से महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल काम हो गया है। वहीं हर महीने आने वाला अतिरिक्त बिजली बिल हमारे ऊपर एक अलग बोझ बन जाता है। अगर आप भी हर महीने आने वाले बिजली बिल से आजादी पाना चाहते हैं। ऐसे में आप सरकार की सोलर रूफटॉप स्कीम में आवेदन करके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में बड़े पैमाने पर लोग सरकार की इस स्कीम में आवेदन करके योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं सोलर रूफटॉप स्कीम के बारे में विस्तार से -