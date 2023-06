Ration Card: जानिए कितने प्रकार के होते हैं राशन कार्ड? हर प्रकार का ये है महत्व

How Many Types Of Ration Card In India: देश में गरीब लोगों की संख्या काफी अधिक है। इन लोगों को जीवन में गुजर बसर करते समय कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में कई लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वह लोग राशन खरीदने में भी असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब परिवारों को सरकार राशन सहायता प्रदान कर रही है। सरकार राशन कार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर उनको राशन वितरित करने का काम करती है। इसके लिए सरकार ने देशभर में कई दुकानों को राशन वितरित करने की जिम्मेदारी दे रखी है। राशन कार्ड का इस्तेमाल केवल राशन लेने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि इसका इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है। वहीं क्या आपको राशन कार्ड के प्रकारों के बारे में पता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं -