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टिप्स काम की: 100% चार्ज होने के बाद भी चार्जर लगा रहने से क्या खराब हो सकता है मोबाइल? यहां समझें

Fri, 16 Oct 2026 12:27 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 16 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

Mobile Charging Tips: मोबाइल 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद भी चार्जर में लगा रहे, तो आमतौर पर फोन तुरंत खराब नहीं होता। लेकिन बैटरी की उम्र बनाए रखने के लिए ज्यादा गर्मी से बचना और चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करना फायदेमंद है।

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Does Leaving Your Phone Plugged In After 100% Charge Damage the Battery
क्या चार्जिंग पर नहीं छोड़ना चाहिए मोबाइल? - फोटो : Amar Ujala AI

Mobile Charging: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की बैटरी को लेकर भी कई तरह के सवाल मन में आते हैं। दरअसल, आपने भी कभी न कभी मोबाइल को 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद चार्जर में लगा छोड़ दिया होगा?



कई लोग रात में सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाते हैं और सुबह उठकर चार्जर निकालते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरी तरह चार्ज होने के बाद भी फोन को चार्जर से जोड़े रखने पर मोबाइल या उसकी बैटरी खराब हो सकती है? चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और मोबाइल को चार्ज करने का सही तरीका कौन सा है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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Does Leaving Your Phone Plugged In After 100% Charge Damage the Battery
क्या चार्जिंग पर नहीं छोड़ना चाहिए मोबाइल? - फोटो : Adobe Stock

क्या 100% चार्ज के बाद भी चार्जिंग पर लगे रहने से मोबाइल खराब हो सकता है?

  • आज कल के स्मार्टफोन में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाता है
  • यह सिस्टम बैटरी के चार्ज होने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है
  • इससे जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है, तो फोन चार्जिंग को कंट्रोल कर देता है और जरूरत के अनुसार दोबारा थोड़ी चार्जिंग कर सकता है
  • इसलिए मोबाइल फोन के 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद कुछ समय तक चार्जर लगा रहने से आमतौर पर फोन तुरंत खराब नहीं होता पर इसका मतलब यह नहीं है कि फोन को हर बार लंबे समय तक चार्जिंग पर छोड़ना सबसे अच्छा तरीका है
Does Leaving Your Phone Plugged In After 100% Charge Damage the Battery
क्या चार्जिंग पर नहीं छोड़ना चाहिए मोबाइल? - फोटो : Adobe Stock

मोबाइल को चार्जिंग पर लगाए छोड़े पर क्या बैटरी खराब हो सकती है?

  • मोबाइल की बैटरी समय के साथ कमजोर होना सामान्य बात है
  • जान लें बैटरी की क्षमता पर चार्जिंग की आदतों, इस्तेमाल और तापमान का असर पड़ता है
  • खासकर, फोन का जरूरत से ज्यादा गर्म होना बैटरी की उम्र कम कर सकता है
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क्या चार्जिंग पर नहीं छोड़ना चाहिए मोबाइल? - फोटो : Adobe Stock
  • अगर फोन पूरी रात चार्जिंग पर लगा रहता है, तो हर बार घबराने की जरूरत नहीं है
  • पर गर्म जगह पर चार्जिंग करना या फोन को ऐसी सतह पर रखना जहां गर्मी बाहर न निकल सके, मोबाइल और बैटरी के लिए नुकसानदायक हो सकता है
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क्या चार्जिंग पर नहीं छोड़ना चाहिए मोबाइल? - फोटो : Adobe Stock

मोबाइल चार्ज करने का सही तरीका क्या है?

  • मोबाइल फोन 100 प्रतिशत चार्ज हो जाए, तो चार्जिंग से हटा देना बेहतर विकल्प है
  • चार्जिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म हो रहा हो, तो इसे चेक करवाएं
  • हमेशा ऑरिजनल चार्जर से ही मोबाइल चार्ज करें आदि
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