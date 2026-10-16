टिप्स काम की: 100% चार्ज होने के बाद भी चार्जर लगा रहने से क्या खराब हो सकता है मोबाइल? यहां समझें

Mobile Charging: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की बैटरी को लेकर भी कई तरह के सवाल मन में आते हैं। दरअसल, आपने भी कभी न कभी मोबाइल को 100 प्रतिशत चार्ज होने के बाद चार्जर में लगा छोड़ दिया होगा?





कई लोग रात में सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाते हैं और सुबह उठकर चार्जर निकालते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरी तरह चार्ज होने के बाद भी फोन को चार्जर से जोड़े रखने पर मोबाइल या उसकी बैटरी खराब हो सकती है? चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और मोबाइल को चार्ज करने का सही तरीका कौन सा है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...