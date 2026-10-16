ध्यान दें: इस दिन माफ हो सकता है आपकी गाड़ी का चालान, यहां जानें कब कहां और कितने बजे लगेगी लोक अदालत

Lok Adalat: दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, दिल्ली में 25 अक्तूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। यहां आप अपनी गाड़ी के पुराने चालानों का निपटारा करवा सकते हैं।





ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का भी कोई चालान ऐसा है जिसे आप लोक अदालत के जरिए भरना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट जाने से पहले तारीख, टोकन और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं दिल्ली में लगने वाली इस लोक अदालत के बारे में सबकुछ। आप आगे लोक अदालत की तारीख, समय और बाकी जानकारियां जान सकते हैं...