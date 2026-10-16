ध्यान दें: इस दिन माफ हो सकता है आपकी गाड़ी का चालान, यहां जानें कब कहां और कितने बजे लगेगी लोक अदालत

Lok Adalat: दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, दिल्ली में 25 अक्तूबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। यहां आप अपनी गाड़ी के पुराने चालानों का निपटारा करवा सकते हैं।
ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का भी कोई चालान ऐसा है जिसे आप लोक अदालत के जरिए भरना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट जाने से पहले तारीख, टोकन और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं दिल्ली में लगने वाली इस लोक अदालत के बारे में सबकुछ। आप आगे लोक अदालत की तारीख, समय और बाकी जानकारियां जान सकते हैं...
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दिल्ली में लोक अदालत कब लगेगी?
- फोटो : Adobe Stock
लोक अदालत कब लगेगी?
- दिल्ली में लोक अदालत पहले 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली थी
- पर बाद में इसकी तारीख बदलकर 10 अक्तूबर 2026 की गई, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 25 अक्तूबर 2026 कर दिया गया है
- इसलिए आप अपने पुराने ट्रैफिक चालान का निपटारा इस तारीख में करवा सकते हैं
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किन ट्रैफिक चालानों का हो सकता है निपटारा?
- लोक अदालत में पात्रता के आधार पर कई तरह के ट्रैफिक चालानों का निपटारा हो सकता है
- इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग जैसे मामले शामिल हो सकते हैं
- हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने या अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों से जुड़े मामलों में राहत मिलना मुश्किल है
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कितने रुपये तक के चालान पर मिलेगी राहत?
- लोक अदालत में चालान के निपटारे के लिए कोई एक निश्चित छूट सभी मामलों पर लागू नहीं होती
- जुर्माने में राहत मिलेगी या नहीं, यह चालान के प्रकार और मामले की पात्रता पर निर्भर करता है
- इसलिए 40 से 50 प्रतिशत तक छूट मिलने की बात को भी हर चालान पर लागू होने वाला नियम नहीं मानना चाहिए
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लोक अदालत के लिए टोकन कहां से लें?
- लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाने के लिए पहले टोकन लेना होगा
- 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन टोकन लिए जा सकेंगे
- टोकन के लिए आपको दिल्ली पुलिस के लोक अदालत वाले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा
- ध्यान रहे कि टोकन सीमित हो सकते हैं, इसलिए जल्द टोकन ले लें