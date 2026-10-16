त्योहारी सीजन में नकली घी से सावधान: घर बैठे ऐसे करें असली-मिलावटी में पहचान, तरीके जानें

Ghee: भारतीय रसोई में घी का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है। दाल में तड़का लगाना हो, रोटी के साथ खाना हो या किसी पकवान का स्वाद बढ़ाना हो, घी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे अपने रोजमर्रा के आहार में भी शामिल करते हैं। पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि बाजार में घी खरीदते समय उसकी शुद्धता को लेकर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि कई खबरें ऐसी आती हैं जिसमें मिलावटी घी पकड़ा जाता है।





यही नहीं लोगों को भी घी खरीदते समय डर रहता है कि घी में कहीं दूसरे तेल या वसा आदि की मिलावट तो नहीं है? ऐसे में आप यहां कुछ ऐसे तरीके जान सकते हैं जिससे आप मिलावटी घी की पहचान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये तरीके। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...