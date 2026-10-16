पीएम किसान योजना: क्या इस बार भी पीएम मोदी ही जारी करेंगे 24वीं किस्त? यहां जानें आपको कब मिलेंगे पैसे

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अगली किस्त से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।





वहीं, इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इसी बीच अब किसानों के मन में सवाल है कि क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाकी किस्तों की तरह ही 24वीं किस्त जारी करेंगे या नहीं? तो चलिए जानते हैं पीएम किासन योजना की 24वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है और क्या पीएम नरेंद्र मोदी ही इसे जारी करेंगे या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...