जानना जरूरी: सड़क पर बनी सफेद और पीली लाइनों में क्या अंतर होता है? ड्राइवरों के लिए जानना जरूरी

सड़कों पर बनी लाइनों का क्या मतलब होता है? - फोटो : Amar Ujala AI





पर सड़क पर बनी हर लाइन का अपना मतलब होता है। इनका उद्देश्य ट्रैफिक को व्यवस्थित रखना और वाहन चालकों को जरूरी दिशा-निर्देश देना है। इसलिए आप यहां आसान भाषा में सड़क पर बनाई गई इन लाइनों का मतलब जान सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...

सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपने सफेद और पीली रंग की अलग-अलग लाइनें जरूर देखी होंगी। कई लोग इन लाइनों को केवल सड़क की मार्किंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।