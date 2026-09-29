जानना जरूरी: सड़क पर बनी सफेद और पीली लाइनों में क्या अंतर होता है? ड्राइवरों के लिए जानना जरूरी

सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपने सफेद और पीली रंग की अलग-अलग लाइनें जरूर देखी होंगी। कई लोग इन लाइनों को केवल सड़क की मार्किंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
पर सड़क पर बनी हर लाइन का अपना मतलब होता है। इनका उद्देश्य ट्रैफिक को व्यवस्थित रखना और वाहन चालकों को जरूरी दिशा-निर्देश देना है। इसलिए आप यहां आसान भाषा में सड़क पर बनाई गई इन लाइनों का मतलब जान सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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सड़कों पर बनी लाइनों का क्या मतलब होता है?
- फोटो : AI Generated
सफेद लाइन का क्या मतलब है?
- सामान्य तौर पर सफेद रंग की लाइनें सड़क पर लेन को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं
- एक ही दिशा में चलने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग लेन बताने में इनका इस्तेमाल होता है
- अगर सड़क पर सफेद टूटी हुई लाइन बनी है, तो आम तौर पर यह लेन बदलने की अनुमति वाली स्थिति को दर्शाती है
- हालांकि, लेन बदलते समय ड्राइवर को पीछे और आसपास के ट्रैफिक को देखकर ही फैसला लेना चाहिए
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पूरी सफेद लाइन का क्या मतलब होता है?
- सफेद लगातार लाइन यानी सॉलिड व्हाइट लाइन का मतलब अलग हो सकता है
- ऐसी लाइन को पार करने पर प्रतिबंध या लेन न बदलने का संकेत हो सकता है
- खासकर जहां सड़क की ज्यामिति या ट्रैफिक व्यवस्था के कारण लेन बदलना सुरक्षित नहीं माना जाता
- इसलिए केवल लाइन का रंग देखकर ही फैसला नहीं करना चाहिए
- सड़क पर लगे साइन बोर्ड और अन्य ट्रैफिक संकेत भी देखना जरूरी है
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पीली लाइन क्यों बनाई जाती है?
- पीली लाइन का इस्तेमाल कई जगह सड़क के किनारे या सड़क के बीच में विशेष प्रतिबंध और ट्रैफिक नियंत्रण बताने के लिए किया जाता है
- इसका सटीक अर्थ लाइन की स्थिति, उसकी बनावट और वहां लगे ट्रैफिक संकेतों पर निर्भर करता है
- कई सड़कों पर सड़क के किनारे पीली लगातार लाइन पार्किंग या रुकने से जुड़े प्रतिबंध का संकेत दे सकती है, लेकिन इसका मतलब हर जगह एक जैसा नहीं माना जा सकता
- कुछ जगहों पर पीली लाइन का इस्तेमाल सड़क के बीच में विपरीत दिशा से आने वाले ट्रैफिक को अलग करने के लिए भी किया जाता है
- ऐसी स्थिति में इसे पार करने की अनुमति या प्रतिबंध लाइन के प्रकार और स्थानीय ट्रैफिक नियमों से तय होता है
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डबल लाइन दिखे तो क्या करें?
- सड़क पर दो लगातार लाइनें भी दिखाई दे सकती हैं
- ऐसी मार्किंग आम तौर पर यह बताती है कि उस स्थान पर लेन बदलने या दूसरी दिशा में जाने के लिए लाइन पार करना प्रतिबंधित हो सकता है
- खासकर मोड़, पुल, चढ़ाई या कम दृश्यता वाली जगहों पर ऐसी मार्किंग ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी बरतने का संकेत देती है