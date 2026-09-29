क्या कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक से अधिक बार वसीयत बदल सकता है? जानें नियम

Will Amendment Rules: अपनी संपत्ति का मालिकाना हक किसी को सौंपने के लिए वसीयत बनाना एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया मानी जाती है। अक्सर परिस्थितियां, पारिवारिक संबंध और निजी प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं, जिससे लोग अपनी बनाई हुई पुरानी वसीयत में बदलाव करना चाहते हैं।





ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक से अधिक बार अपनी वसीयत में संशोधन कर सकता है या नई वसीयत बना सकता है। भारतीय उत्तराधिकार कानून के अनुसार कोई भी अपने जीवनकाल में जितनी बार चाहे वसीयत बदल सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इस बारे में कानूनी नियम क्या कहते हैं और यह प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है।