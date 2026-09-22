बात पैसों वाली: हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जानें क्या है ये सरकारी योजना और कौन है पात्र

अपने आज के खर्चों के साथ ही लोग आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं ताकि, बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक दिक्कतें न हो। इसके लिए लोग अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं।
इन्हीं में से एक योजना है अटल पेंशन योजना जिसके तहत सरकार लोगों को हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन देने का काम करती है। आप भी अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो चेक कर लें कि क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। आप आगे पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन लोग जुड़ सकते हैं योजना से?
- अटल पेंशन योजना से वे लोग जुड़ सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं
- जिनकी उम्र 18-40 साल के बीच है
- जो लोग करदाता नहीं हैं
- जिन लोगों के पास एक्टिव बैंक खाता है
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : AI Generated
हर महीने कितनी पेंशन मिल सकती है?
- इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000, 2000, 3000, 4000 या अधिकतम 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन हर महीने मिलती है
- आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यह आपके चुने हुए पेंशन स्लैब और योगदान पर निर्भर करता है
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
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किसे कितना करना होता है निवेश और कितनी मिलेगी पेंशन?
- एक बात जान लें कि अटल पेंशन योजना में जो पेंशन प्लान आप चुनते हैं
- उसका लाभ लेने के लिए आपको हर महीने एक प्रीमियम देना होता है
- ये प्रीमियम चुन गए पेंशन प्लान और आपकी उम्र पर निर्भर करता है
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
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- जैसे- अगर आपकी उम्र 18 साल है और आपने 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुना है, तो आपको हर महीने 210 रुपये प्रीमियम देना होता है
- इसी तरह 30 साल की उम्र का व्यक्ति अगर 5000 रुपये वाले पेंशन प्लान को चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये प्रीमियम देना होता है