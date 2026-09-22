बात पैसों वाली: हर महीने मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, जानें क्या है ये सरकारी योजना और कौन है पात्र

अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

अपने आज के खर्चों के साथ ही लोग आने वाले कल के लिए बचत भी करते हैं ताकि, बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक दिक्कतें न हो। इसके लिए लोग अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं।





इन्हीं में से एक योजना है अटल पेंशन योजना जिसके तहत सरकार लोगों को हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन देने का काम करती है। आप भी अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो चेक कर लें कि क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। आप आगे पात्रता के बारे में जान सकते हैं...