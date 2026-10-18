आधार और पैन कार्ड के नाम में है स्पेलिंग का अंतर? जानें पहले किसमें कराना चाहिए सुधार

Aadhaar Pan Name Mismatch: आज के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण पहचान और वित्तीय दस्तावेज बन चुके हैं। बैंक खाता खुलवाने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक इन दोनों कार्डों की जरूरत पड़ती है। हालांकि, कई बार लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज नाम की स्पेलिंग में अंतर देखने को मिलता है।





इस वजह से आधार और पैन को आपस में लिंक करने में भारी दिक्कत आती है, साथ ही कई बार किसी भी तरह के सराकरी काम कराने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आखिर उन्हें सबसे पहले किस दस्तावेज में संशोधन कराना चाहिए। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसका सही नियम और तरीका क्या है।