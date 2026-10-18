क्या कानूनी वारिस के अलावा भी कोई नॉमिनी हो सकता है? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Difference Between Nominee And Legal Heir: जब भी हम बैंक में नया खाता खुलवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं या कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो फॉर्म में 'नॉमिनी' का नाम दर्ज करने को कहा जाता है। आम लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या वे अपने परिवार के कानूनी वारिस (जैसे पति, पत्नी या बच्चे) के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति या दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते हैं?
कानून के मुताबिक, आप किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग नॉमिनी को ही संपत्ति का असली मालिक मान बैठते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सरल शब्दों में समझें तो नॉमिनी कोई भी बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ही उस धन का अंतिम मालिक है। आइए इस लेख में समझते हैं कि नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच क्या अंतर होता है।
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नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या संरक्षक होता है
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नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या संरक्षक होता है
- कानून के अनुसार नॉमिनी संपत्ति या पैसे का असली मालिक नहीं होता।
- नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या केयरटेकर की तरह काम करता है, जिसका मुख्य काम खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक या कंपनी से पैसा हासिल करना और उसे असली कानूनी वारिस तक सुरक्षित पहुंचाना होता है।
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कानूनी वारिस ही होता है संपत्ति का असली हकदार
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कानूनी वारिस ही होता है संपत्ति का असली हकदार
- अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है जो आपका कानूनी वारिस नहीं है, तो भी मृत्यु के बाद पैसे पर असली हक आपके कानूनी वारिसों का ही रहता है।
- अगर वसीयत बनी है, तो संपत्ति का बंटवारा वसीयत के हिसाब से ही किया जाता है।
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बीमा पॉलिसी में बेनेफिशियरी नॉमिनी का विशेष नियम
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बीमा पॉलिसी में बेनेफिशियरी नॉमिनी का विशेष नियम
- जीवन बीमा के मामलों में एक खास नियम लागू होता है।
- अगर आप अपने माता-पिता, पति-पत्नी या बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं, तो वे सिर्फ नॉमिनी नहीं बल्कि 'बेनेफिशियरी नॉमिनी' बन जाते हैं।
- ऐसे में बीमा का पूरा पैसा उन्हीं का होता है और कोई अन्य रिश्तेदार उस पर दावा नहीं कर सकता।
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विवादों से बचने के लिए वसीयत
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विवादों से बचने के लिए वसीयत रखें
- भविष्य में परिवार के बीच किसी भी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए अपने सभी वित्तीय खातों में नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट रखें।
- इसके साथ ही, एक स्पष्ट वसीयत बनवाकर यह जरूर लिख दें कि आपकी मृत्यु के बाद किस संपत्ति का मालिक कौन होगा।