क्या एटीएम से पैसे निकालते वक्त कट जाता है एक्स्ट्रा चार्ज? जानें इसके पीछे का कारण

ATM Cash Withdrawal Charges: आज के समय में कैश यानी नकदी की जरूरत पड़ने पर हम सभी तुरंत नजदीकी एटीएम का रुख करते हैं। बैंक जाकर लाइन में लगने के बजाय एटीएम से पैसे निकालना बेहद सुविधाजनक और आसान लगता है। हालांकि, कई बार जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो आपके खाते से कुछ अतिरिक्त रुपये कट जाते हैं। अचानक मैसेज में चार्ज कटने की खबर देखकर आम ग्राहक परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।





वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार हर बैंक अपने ग्राहकों को महीने में कुछ तय फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। लेकिन जब आप उस सीमा को पार कर जाते हैं, तो बैंक आपसे अतिरिक्त शुल्क वसूलना शुरू कर देता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि एटीएम से एक्स्ट्रा चार्ज कटने की असली वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।