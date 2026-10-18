क्या एटीएम से पैसे निकालते वक्त कट जाता है एक्स्ट्रा चार्ज? जानें इसके पीछे का कारण

ATM Cash Withdrawal Charges: आज के समय में कैश यानी नकदी की जरूरत पड़ने पर हम सभी तुरंत नजदीकी एटीएम का रुख करते हैं। बैंक जाकर लाइन में लगने के बजाय एटीएम से पैसे निकालना बेहद सुविधाजनक और आसान लगता है। हालांकि, कई बार जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो आपके खाते से कुछ अतिरिक्त रुपये कट जाते हैं। अचानक मैसेज में चार्ज कटने की खबर देखकर आम ग्राहक परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार हर बैंक अपने ग्राहकों को महीने में कुछ तय फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। लेकिन जब आप उस सीमा को पार कर जाते हैं, तो बैंक आपसे अतिरिक्त शुल्क वसूलना शुरू कर देता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि एटीएम से एक्स्ट्रा चार्ज कटने की असली वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
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फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने का नियम
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फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने का नियम
- आरबीआई के अनुसार, आप अपने खुद के बैंक के एटीएम से हर महीने 5 बार मुफ्त में लेनदेन कर सकते हैं।
- इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। यह लिमिट खत्म होते ही हर अगली निकासी पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है।
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कितना कटता है अतिरिक्त शुल्क?
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कितना कटता है अतिरिक्त शुल्क?
- जब आपकी महीने की तय फ्री लिमिट खत्म हो जाती है, तो बैंक आपसे प्रति पैसा निकासी पर अधिकतम 21 रुपये तक का चार्ज वसूल सकते हैं।
- इसके साथ ही इस शुल्क पर 18 प्रतिशत की दर से अलग से जीएसटी भी जोड़ा जाता है।
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नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी लगता है चार्ज
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नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी लगता है चार्ज
- कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे निकालने पर ही चार्ज लगता है, जबकि ऐसा नहीं है।
- तय लिमिट खत्म होने के बाद अगर आप एटीएम में सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या पिन बदलते हैं, तो इन नॉन-फाइनेंशियल कामों के लिए भी बैंक लगभग 8 से 10 रुपये प्लस जीएसटी वसूलते हैं।
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एटीएम चार्जेस से बचने के आसान तरीके
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एटीएम चार्जेस से बचने के आसान तरीके
- एक्स्ट्रा चार्ज से बचने के लिए एक ही बार में अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालें और बार-बार एटीएम जाने से बचें।
- अपने बैलेंस की जानकारी के लिए एटीएम के बजाय बैंक के मोबाइल एप, व्हाट्सएप बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करें ताकि आपका पैसा बेवजह न कटे।