क्या एग्रिमेंट के बीच में अचानक किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक? यहां समझें अपने अधिकार

Tenant Rights India Rent Increase: किराए के मकान में रहने वाले लोगों के मन में अक्सर यह डर बना रहता है कि कहीं मकान मालिक अचानक आकर किराया न बढ़ा दे। कई बार देखा जाता है कि रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बावजूद मकान मालिक बीच में ही मनमाने तरीके से किराए में बढ़ोतरी की मांग करने लगते हैं। ऐसा होने पर किराएदार असहाय महसूस करते हैं और चुपचाप बढ़ी हुई रकम देने को मजबूर हो जाते हैं।





हालांकि, भारतीय कानून और मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत किराएदारों को कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं। समझौते के दौरान मकान मालिक अपनी मर्जी से अचानक किराया नहीं बढ़ा सकता। आइए इस लेख में सरल भाषा में समझते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है।