{"_id":"6a9685f016f254a502006147","slug":"if-your-name-is-not-on-the-delhi-sir-draft-list-find-out-how-to-get-it-added-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है नाम तो जान लें जुड़वाने का रास्ता","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत सोमवार, 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में पिछले करीब दो महीने से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। अब मतदाता घर बैठे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, या डोर-टू-डोर प्रक्रिया के दौरान उसके पास एन्युमरेशन फॉर्म नहीं पहुंच पाया था, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों से किसी वजह से फॉर्म जमा नहीं हो पाया, उनके लिए भी आगे अपनी जानकारी दर्ज कराने और नाम शामिल कराने का मौका रहेगा।



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