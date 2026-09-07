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सोशल मीडिया पर कोई गाली या अपशब्द लिख रहा है तो उसके खिलाफ कैसे शिकायत करें? यहां जानें तरीका
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Mon, 07 Sep 2026 03:42 PM IST
सार
Online Harassment Complaint: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जहां कुछ लोग दूसरे व्यक्ति के पोस्ट पर या मैसेज बॉक्स में कुछ भी अपशब्द या गाली गलौज लिखकर भेज देते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अनैतिक शब्दों को लिखने पर शिकायत किया जा सकता है, जिसपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
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सोशल मीडिया गाली शिकायत
- फोटो : AI
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Report Social Media Abuse: आज के डिजिटल दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली-गलौज, अपशब्द या भद्दे कमेंट्स करना आम बात होती जा रही है। कई लोग यह सोचकर किसी को भी कुछ लिख देते हैं कि वे इंटरनेट के पीछे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा।
अगर किसी व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर ऐसा हो रहा है, तो इसे चुपचाप सहन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारतीय कानून और साइबर सेल ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऑनलाइन गाली-गलौज करने वालों के खिलाफ आप कानूनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं।
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सबसे पहले जरूरी सबूत इकट्ठा करें?
- फोटो : एआई जनरेटेड
सबसे पहले जरूरी सबूत इकट्ठा करें?
इसके लिए अपशब्द, कमेंट्स या मैसेजेस का ऐसा स्क्रीनशॉट लें जिसमें संबंधित अपशब्द स्पष्ट दिख रहा हो।
आरोपी व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल का पूरा लिंक कॉपी करके कहीं सुरक्षित जरूर रख लें।
इसके बाद पोस्ट या मैसेज की तारीख और समय को नोट कर लें ताकि साइबर पुलिस को ट्रेस करने में आसानी हो।
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सोशल मीडिया एप पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें
- फोटो : Adobe Stock
सोशल मीडिया एप पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें
अगर आप सिर्फ उस यूजर का आईडी सस्पेंड कराना चाहते हैं या छोटी कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो संबंधित एप में 'रिपोर्ट यूजर' के ऑप्शन पर जाकर प्लेटफॉर्म को शिकायत भेजें।
सबूत जुटाने के बाद उस व्यक्ति को ब्लॉक करें ताकि वह आपको आगे परेशान न कर सके।
अगर मामला गंभीर है, तो रिपोर्ट करने से साथ-साथ साइबर पुलिस में भी रिपोर्ट करें और सारे सबूतों वहां भी संलग्न करें।
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