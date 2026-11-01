क्या इनवर्टर से घर में सजी दिवाली वाली लाइट को जला सकते हैं? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Running Diwali Lights on Inverter: दीपावली के खास मौके पर हर घर रंग-बिरंगी झालरों और खूबसूरत एलईडी लाइट्स से जगमगा उठता है, जो इस त्योहार की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मगर कई बार त्यौहार के समय अचानक बिजली कट जाने से घर की रौनक फीकी पड़ने का डर सताने लगता है। ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या वे अपने घर में लगे इनवर्टर से इन सजावटी लाइट्स को सुरक्षित तरीके से जला सकते हैं या नहीं।
सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आप इनवर्टर से दिवाली की लाइटें जला सकते हैं, बशर्ते आपका इन्वर्टर और उसकी बैटरी सही क्षमता के हों। आइए इस लेख में जानते हैं कि इनवर्टर पर झालरें चलाते समय किन जरूरी बातों और सावधानियों का खास ध्यान रखना चाहिए।
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लोड क्षमता कितनी होनी चाहिए?
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लोड क्षमता कितनी होनी चाहिए?
- आजकल दिवाली की ज्यादातर झालरें और लाइटें एलईडी होती हैं, जो बहुत कम बिजली की खपत करती हैं।
- एक सामान्य 700 वॉट या उससे बड़े इन्वर्टर पर आप आसानी से कई सारी एलईडी झालरें चला सकते हैं।
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बैटरी बैकअप पर क्या असर पड़ता है?
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बैटरी बैकअप पर क्या असर पड़ता है?
- अगर आप बहुत सारी डेकोरेशन लाइटें इन्वर्टर पर एक साथ चलाएंगे, तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है।
- अगर घर में पंखे या फ्रिज जैसे भारी उपकरण भी चल रहे हैं, तो ओवरलोड की समस्या आ सकती है।
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ओवरलोड से कैसे बचें?
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ओवरलोड से कैसे बचें?
- जरूरत से ज्यादा लाइटें लगाने पर इन्वर्टर का ट्रिप बटन बंद हो सकता है या इन्वर्टर लगातार बीप करने लगता है।
- इसलिए किसी भी बड़ी तकनीकी समस्या से बचने के लिए इन्वर्टर से सिर्फ सीमित संख्या में ही झालरें कनेक्ट करें, इससे ओवरलोडिंग भी नहीं होगी और आपकी लाइटें भी देर तक जलेंगी।
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इनवर्टर पर दिवाली लाइट चलाना
- फोटो : Amar Ujala
उपभोक्ता को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
- त्योहार के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की एलईडी झालरों का ही इस्तेमाल करें।
- लोड का सही संतुलन बनाए रखकर आप बिना किसी परेशानी के अपने घर को रोशन रख सकते हैं।