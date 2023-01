ChatGPT: चैट जीपीटी और भविष्य का सवाल, क्या बुद्धिमत्ता की दौड़ में इंसानों को पछाड़ देगा AI...

Yann LeCun कहते हैं - “Our intelligence is what makes us human, and AI is an extension of that quality.” अर्थात "हमारी बुद्धिमत्ता एक ऐसी चीज है, जो हमें इंसान बनाती है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे उसी गुण का विकास है।" मैक्स टैगमार्क अपनी पुस्तक LIFE 3.0 में कहते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का विकास सदी के अंत तक मानव बुद्धिमत्ता को विकास की दौड़ में पीछे कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रोजाना हो रही नई खोजें भविष्य के लिए कई नए सवालों को खड़ा कर रही हैं। इसी कड़ी में इन दिनों ओपनएआई द्वारा तैयार किया गया है चैट जीपीटी चर्चा का केंद्र बिंदू बना हुआ है। यह चैट बॉट आपके द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का लगभग सटीक उत्तर देता है। ऐसे में इसके प्रयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसके भविष्य में क्या मायने हो सकते हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है।