फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Ladli Bahna Yojana 41st installment of the Ladli Behna Yojana will be released today

ध्यान दें: आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त, जानें किसे मिलेंगे 1500 रुपये और किसे नहीं

Wed, 14 Oct 2026 07:18 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 14 Oct 2026 07:18 AM IST
सार

Ladli Bahna Yojana 41st Installment: लाड़ली बहना योजना से अगर आप भी बतौर लाभार्थी जुड़े हैं तो आज यानी 14 अक्तूबर 2026 को आपके खाते में इस किस्त की 41वीं किस्त आएगी। इसमें आपको 1500 रुपये का लाभ दिया जाएगा।

विज्ञापन
Ladli Bahna Yojana 41st installment of the Ladli Behna Yojana will be released today
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

Ladli Bahna Yojana 41st Installment Release Date: जहां एक तरफ केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है।



इसी क्रम में एक योजना है लाड़ली बहना योजना जिसे मध्य प्रदेश सरकार चलाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में आज इस योजना की 41वीं किस्त जारी हो रही है। चलिए जानते हैं ये 41वीं किस्त किसे मिलेगी और किसे नहीं। आप अगली स्लाइड्स में 41वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Ladli Bahna Yojana 41st installment of the Ladli Behna Yojana will be released today
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : AI Generated

कब जारी होगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त?

  • आज यानी 14 अक्तूबर को 41वीं किस्त जारी होगी
  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उमरिया जिले से ये किस्त जारी करेंगे
  • राज्य की लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 41वीं किस्त भेजी जाएगी
Ladli Bahna Yojana 41st installment of the Ladli Behna Yojana will be released today
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock

कितने पैसे मिलेंगे 41वीं किस्त में?

  • लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक मदद की जाती है
  • इस योजना के तहत हर किस्त में पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने का प्रावधान है
  • ऐसे में आज जारी होने वाली 41वीं किस्त में 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे
विज्ञापन
विज्ञापन
Ladli Bahna Yojana 41st installment of the Ladli Behna Yojana will be released today
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : AI Generated

किन्हें मिलेगी 41वीं किस्त?

  • उन महिलाओं को ये किस्त मिलेगी, जो इस योजना के लिए पात्र हैं
  • पात्र होने के साथ योजना के तहत आने वाले कई काम जैसे- ई-केवाईसी आदि
  • ये सभी काम महिलाओं पूरे करवाने होते हैं
  • अगर आपने ये काम करवा रखे हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है
विज्ञापन
Ladli Bahna Yojana 41st installment of the Ladli Behna Yojana will be released today
लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock

किन महिलाओं की अटक सकती है 41 वीं किस्त?

  • अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है
  • साथ ही अगर आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा एक्टिव नहीं है
  • अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है
  • इसके अलावा योजना के तहत आने वाले जरूरी काम पूरे नहीं करवाएं हैं, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed