ध्यान दें: आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त, जानें किसे मिलेंगे 1500 रुपये और किसे नहीं

Ladli Bahna Yojana 41st Installment Release Date: जहां एक तरफ केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है।
इसी क्रम में एक योजना है लाड़ली बहना योजना जिसे मध्य प्रदेश सरकार चलाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में आज इस योजना की 41वीं किस्त जारी हो रही है। चलिए जानते हैं ये 41वीं किस्त किसे मिलेगी और किसे नहीं। आप अगली स्लाइड्स में 41वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...
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लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : AI Generated
कब जारी होगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त?
- आज यानी 14 अक्तूबर को 41वीं किस्त जारी होगी
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उमरिया जिले से ये किस्त जारी करेंगे
- राज्य की लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 41वीं किस्त भेजी जाएगी
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लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : Adobe Stock
कितने पैसे मिलेंगे 41वीं किस्त में?
- लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक मदद की जाती है
- इस योजना के तहत हर किस्त में पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने का प्रावधान है
- ऐसे में आज जारी होने वाली 41वीं किस्त में 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे
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लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब जारी होगी?
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किन्हें मिलेगी 41वीं किस्त?
- उन महिलाओं को ये किस्त मिलेगी, जो इस योजना के लिए पात्र हैं
- पात्र होने के साथ योजना के तहत आने वाले कई काम जैसे- ई-केवाईसी आदि
- ये सभी काम महिलाओं पूरे करवाने होते हैं
- अगर आपने ये काम करवा रखे हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है
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किन महिलाओं की अटक सकती है 41 वीं किस्त?
- अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है
- साथ ही अगर आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा एक्टिव नहीं है
- अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है
- इसके अलावा योजना के तहत आने वाले जरूरी काम पूरे नहीं करवाएं हैं, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं