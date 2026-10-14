ध्यान दें: आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त, जानें किसे मिलेंगे 1500 रुपये और किसे नहीं

Ladli Bahna Yojana 41st Installment Release Date: जहां एक तरफ केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है।





इसी क्रम में एक योजना है लाड़ली बहना योजना जिसे मध्य प्रदेश सरकार चलाती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में आज इस योजना की 41वीं किस्त जारी हो रही है। चलिए जानते हैं ये 41वीं किस्त किसे मिलेगी और किसे नहीं। आप अगली स्लाइड्स में 41वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...