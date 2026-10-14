जरूरी खबर: बालिग बेटा भी मांग सकता है माता-पिता से गुजारा भत्ता? कोर्ट के फैसले में समझिए पूरा मामला

1 of 5 नौकरी नहीं है तो क्या माता-पिता देंगे खर्च? - फोटो : AI







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हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो और नौकरी या कारोबार करके अपना खर्च खुद उठाए। लेकिन अगर बेटा बालिग होने के बाद भी बेरोजगार है और अपना खर्च नहीं उठा पा रहा तो क्या वह माता-पिता से गुजारा भत्ता मांग सकता है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक फैमिली कोर्ट में इसी सवाल से जुड़ा मामला सामने आया है। अदालत ने इस मामले में बेटे की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश भी मिल गया है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला अमन नाम के युवक से जुड़ा है। उसके माता-पिता के बीच साल 2006 में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद माता-पिता ने अलग-अलग शादी कर ली। अमन के पिता जैनुल हक ने अदालत में कहा कि पुराने मामले में हुए समझौते के तहत बेटे के भरण-पोषण को लेकर शर्तें तय की गई थीं। उन्होंने यह भी दलील दी कि वह पहले बेटे के खर्च के लिए पैसे देते रहे हैं।

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पिता ने क्या कहा?

पिता का कहना था कि अमन अब बालिग हो चुका है और पढ़ा-लिखा भी है। इसके अलावा वह एक दुकान पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करता है। ऐसे में वह अपना खर्च खुद उठा सकता है। इसी मामले में अमन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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4 of 5 lawyer advocate and court - फोटो : adobestock

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिता की आपत्ति खारिज कर दी और अमन की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। यानी अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी। हालांकि, अदालत ने याचिका स्वीकार करके यह नहीं कहा है कि अमन को गुजारा भत्ता जरूर मिलेगा। आगे की सुनवाई में उसे यह साबित करना होगा कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और कानून के तहत उसे भत्ता पाने का अधिकार है।

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