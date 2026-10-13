मात्र 500 रुपये महीने से कैसे जुटा सकते हैं लाखों का फंड? इन छोटी एसआईपी का गणित देखकर दंग रह जाएंगे आप

500 Rupees Monthly SIP: आज के समय में निवेश करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सही शुरुआत और अनुशासन सबसे ज्यादा मायने रखता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बड़ी बचत करने के बाद ही निवेश शुरू किया जा सकता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आप चाहें तो मात्र 500 रुपये महीने यानी प्रतिदिन के हिसाब से करीब 17 रुपये बचाकर भी भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।





म्यूचुअल फंड में चलने वाली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ने आम आदमी के लिए निवेश को बेहद आसान बना दिया है। आइए बहुत सरल भाषा में इस छोटी सी एसआईपी के पूरे गणित को समझते हैं।