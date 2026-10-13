फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Can a Zero Balance Bank Account Go Into Negative Balance? RBI Rules and Charges Explained

क्या जीरो बैलेंस खाते में माइनस में जा सकता है आपका बैलेंस? यहां दूर कर लें यह भ्रम

Tue, 13 Oct 2026 08:21 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 13 Oct 2026 08:21 PM IST
सार

अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास जीरो बैंक अकाउंट होने के बाद भी उनके खाते से बैलेंस निगेटिव में चला जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि क्या जीरो बैलेंस अकाउंट कभी माइनस में जा सकता है और इससे जुड़े क्या नियम हैं।

विज्ञापन
Can a Zero Balance Bank Account Go Into Negative Balance? RBI Rules and Charges Explained
जीरो बैलेंस अकाउंट माइनस बैलेंस - फोटो : AI

Zero Balance Account Negative Balance: आजकाल ज्यादातर लोग बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट या जनधन खाता खुलवाना पसंद करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह सोच होती है कि इसमें कम से कम बैलेंस बनाए रखने का कोई झंझट नहीं होता और अगर खाते में एक भी रुपया न रहे तो भी बैंक कोई पेनाल्टी नहीं लगाएगा। हालांकि, कई बार ग्राहकों को यह देखकर हैरानी होती है कि बिना किसी लेनदेन के भी उनका बैलेंस माइनस में दिखने लगता है।



इस बात को लेकर आम लोगों के मन में काफी भ्रम रहता है कि क्या जीरो बैलेंस खाता भी कभी माइनस में जा सकता है? आइए इस लेख में समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का इस पर क्या नियम है और ऐसा क्यों होता है।
Trending Videos
Can a Zero Balance Bank Account Go Into Negative Balance? RBI Rules and Charges Explained
मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी का नियम - फोटो : Freepik

मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी का नियम

  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, किसी भी जीरो बैलेंस या जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई भी बैंक आपसे पेनल्टी या जुर्माना नहीं वसूल सकता।
  • अगर किसी सामान्य खाते में पेनल्टी लगती भी है, तो उससे बैलेंस माइनस में नहीं किया जा सकता।
Can a Zero Balance Bank Account Go Into Negative Balance? RBI Rules and Charges Explained
खाता माइनस में जाने की असली वजह - फोटो : Adobe Stock

खाता माइनस में जाने की असली वजह

  • जीरो बैलेंस खातों में मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी भले न लगे, लेकिन बैंक के अन्य सालाना शुल्क जैसे डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज, एसएमएस अलर्ट फीस या चेकबुक चार्ज काटे जाते हैं।
  • जब खाते में पैसे नहीं होते, तो ये सर्विस चार्ज कटने पर बैलेंस माइनस में चला जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Can a Zero Balance Bank Account Go Into Negative Balance? RBI Rules and Charges Explained
सर्विस चार्ज से माइनस बैलेंस पर गाइडलाइन - फोटो : Adobe Stock

सर्विस चार्ज से माइनस बैलेंस पर गाइडलाइन

  • आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी तरह का बैंक चार्ज कटने की वजह से ग्राहक का खाता माइनस में नहीं होना चाहिए।
  • अगर किसी शुल्क की वजह से बैलेंस शून्य से नीचे जाता है, तो बैंक को ग्राहक को पहले सूचित करना होता है और तुरंत कोई अवैध जुर्माना नहीं थोपा जा सकता।
विज्ञापन
Can a Zero Balance Bank Account Go Into Negative Balance? RBI Rules and Charges Explained
बैंक - फोटो : Adobe Stock

माइनस बैलेंस से बचने के लिए ध्यान रखें ये बातें

  • अगर आप लंबे समय तक जीरो बैलेंस खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बैलेंस जरूर रखें ताकि सालाना सर्विस चार्ज आसानी से कट जाएं।
  • अगर आपको खाता बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे बैंक शाखा में जाकर आधिकारिक रूप से बंद करवा देना ही समझदारी है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed