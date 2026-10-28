सावधान: दिवाली की लाइटिंग की वजह से कहीं बिजली बिल न आ जाए ज्यादा, इसलिए इन 4 बातों का रखें खास ध्यान

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार आते ही घरों में साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई घर की छत पर झालर लगाता है, तो कोई बालकनी, दरवाजे और खिड़कियों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाता है। इन लाइटों से घर की खूबसूरती तो बढ़ती है, लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक जलाकर रखा जाए, तो बिजली की खपत भी बढ़ सकती है।





ऐसे में थोड़ी समझदारी के साथ दिवाली की सजावट करने से घर रोशन भी रहेगा और बिजली के बिल को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे जान सकते हैं कि दिवाली लाइट लगाने के बाद भी कैसे बिजली के बिल को कम किया जा सकता है...