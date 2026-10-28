सावधान: दिवाली की लाइटिंग की वजह से कहीं बिजली बिल न आ जाए ज्यादा, इसलिए इन 4 बातों का रखें खास ध्यान

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार आते ही घरों में साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई घर की छत पर झालर लगाता है, तो कोई बालकनी, दरवाजे और खिड़कियों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाता है। इन लाइटों से घर की खूबसूरती तो बढ़ती है, लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक जलाकर रखा जाए, तो बिजली की खपत भी बढ़ सकती है।
ऐसे में थोड़ी समझदारी के साथ दिवाली की सजावट करने से घर रोशन भी रहेगा और बिजली के बिल को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे जान सकते हैं कि दिवाली लाइट लगाने के बाद भी कैसे बिजली के बिल को कम किया जा सकता है...
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दिवाली पर बिजली बिल कैसे कम करें?
- फोटो : Adobe Stock
बिजली का बिल कम करने के लिए दिवाली लाइट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
एलीडी लाइटों का करें इस्तेमाल
- दिवाली की सजावट के लिए एलीडी झालर और बल्ब बेहतर विकल्प हो सकते हैं
- ये आमतौर पर आम बल्ब यानी फिलामेंट बल्बों की तुलना में कम बिजली खर्च करते हैं
- उदाहरण के लिए अगर आप 5 वॉट की एलीडी लाइट की जगह 25 वॉट का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, तो समान समय तक चलाने पर 20 वॉट का अंतर हो सकता है
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- फोटो : AI Generated
जरूरत के हिसाब से लगाएं लाइटें
- घर को सजाने के लिए हर दीवार, खिड़की और दरवाजे पर लाइट लगाना जरूरी नहीं है
- आप मुख्य दरवाजे, बालकनी या पूजा स्थल को आकर्षक तरीके से सजा सकते हैं
- कम लेकिन सही जगह पर लगाई गई लाइटें भी घर को सुंदर लुक दे सकती हैं
- इससे बिजली की खपत को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है
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लाइटों को बेवजह जलाकर न छोड़ें
- दिवाली पर अक्सर घर की सजावटी लाइटें देर रात तक जलती रहती हैं, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती
- ऐसे में सोने से पहले या घर से बाहर निकलते समय सजावटी लाइटें बंद कर दें
- ऐसा करके आप अपने बिजली के बिल को कंट्रोल में रख सकते हैं
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टाइमर और स्मार्ट प्लग का करें इस्तेमाल
- अगर आप रोजाना तय समय पर घर की सजावटी लाइटें जलाते और बंद करते हैं, तो टाइमर वाला प्लग उपयोगी हो सकता है
- स्मार्ट प्लग की मदद से भी कुछ लाइटों को तय समय पर बंद किया जा सकता है
- इससे लाइटें बंद करना भूलने की संभावना कम हो जाती है
- हालांकि, संबंधित डिवाइस में यह सुविधा उपलब्ध होना जरूरी होता है