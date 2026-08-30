{"_id":"6a942154b327f36f23048dd3","slug":"car-parking-safety-making-this-small-mistake-while-parking-can-lead-to-vehicle-theft-know-important-tips-2026-08-30","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"सावधान: कार पार्किग के समय इन चार में से की एक भी गलती, तो चोरी हो सकती है गाड़ी; जानें सुरक्षा के नियम","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
सावधान: कार पार्किग के समय इन चार में से की एक भी गलती, तो चोरी हो सकती है गाड़ी; जानें सुरक्षा के नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:55 PM IST
सार
How To Prevent Car Theft: कई बार ऐसा होता है कि लोग कार की पार्किंग करते समय जानें-अनजानें में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार की चोरी होने की आशंका बढ़ जाती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि कार पार्किंग के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
विज्ञापन
1 of 5
कार पार्किंग सुरक्षा
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Car Parking Safety Tips: जब भी हम अपनी कार को किसी बाजार, दफ्तर या सड़क के किनारे पार्क करके बाहर जाते हैं, तो अक्सर जल्दबाजी में कुछ छोटी-सी बातें नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम बस कुछ ही मिनटों में वापस लौट आएंगे, इसलिए सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाहन चोर इसी तरह की मामूली लापरवाहियों की ताक में रहते हैं और पलक झपकते ही गाड़ी लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं।
अगर आप अपनी प्यारी कार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पार्किंग के दौरान छोटी-छोटी सावधानियों को कभी भी नजरअंदाज न करें।
2 of 5
कार की चोरी होना
- फोटो : Adobe Stock
सुनसान इलाके में पार्किंग
पार्किंग के समय अक्सर लोग कुछ रुपये बचाने के चक्कर में गाड़ी को किसी सुनसान या अंधेरी जगह पर खड़ी कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है।
थोड़ी सी बचत के लालच में गाड़ी को ऐसी जगह छोड़ना चोरी या नुकसान के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है।
बता दें कि चोर अक्सर ऐसी गाड़ियों को ही निशाना बनाते हैं, जो इलाका काफी सुनसान हो।
इसलिए अपनी गाड़ी को हमेशा किसी अधिकृत पार्किंग, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाले क्षेत्र या पर्याप्त रोशनी और चहल-पहल वाले स्थान पर ही पार्क करें।
3 of 5
कार की चोरी होना
- फोटो : Adobe Stock
गाड़ी के शीशे और सनरूफ हमेशा रखें बंद
कई बार लोग जल्दबाजी में कार के शीशे या सनरूफ को थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं ताकि अंदर गर्मी न बढ़े।
चोर इसी छोटी सी गलती का फायदा उठाकर आसानी से हाथ अंदर डालकर या तार की मदद से दरवाजा खोल लेते हैं।
इसलिए हमेशा यह अच्छी तरह जांच लें कि गाड़ी से उतरते समय सभी खिड़कियां, शीशे और सनरूफ पूरी तरह से टाइट बंद हैं या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
कार की चोरी होना
- फोटो : Adobe Stock
स्टियरिंग लॉक और एंटी-थैफ्ट डिवाइस का इस्तेमाल
सिर्फ गाड़ी पार्क करके चाबी निकाल लेना ही काफी नहीं है, बल्कि आधुनिक दौर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना बहुत जरूरी है।
कार में हमेशा गियर लॉक, स्टियरिंग लॉक या जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा, कार का अलार्म सिस्टम हमेशा एक्टिव रखें ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से छेड़छाड़ करे तो तुरंत सायरन बज उठे।
विज्ञापन
5 of 5
कार की चोरी होना
- फोटो : Adobe Stock
कीमती सामान कभी भी गाड़ी के अंदर न छोड़ें
लोग अक्सर अपने लैपटॉप, बैग, मोबाइल या कीमती सामान कार की सीट या डैशबोर्ड पर ही खुला छोड़ जाते हैं, जो चोरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है।
चोर शीशा तोड़कर चुटकियों में सामान गायब कर देते हैं।
इसलिए हमेशा अपने सभी कीमती सामान साथ लेकर जाएं या फिर उन्हें डिक्की के अंदर सुरक्षित छिपाकर रखें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।