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बिना बैंक जाए घर बैठे मिनटों में कैसे खोलें पीपीएफ अकाउंट? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:39 PM IST
सार
How To Open PPF Account Online: बहुत से लोग सरकारी स्कीम PPF में निवेश करना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें हर महीने पैसा जमा करने का दबाव नहीं होता है, आप जिस महीने चाहें सिर्फ उसी महीने पैसा जमा करें। अच्छी बात यह है कि इसमें कम से कम 7% का रिटर्न तो मिलता ही है। मगर जानकारी के आभाव में बहुत से लोग इसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए आइए इस लेख में यही समझते हैं कि इसमें घर बैठे अकाउंट खोलकर कैसे निवेश कर सकते हैं।
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घर बैठे पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें
- फोटो : AI
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How To Open Ppf Account Online?: पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर बचत योजनाओं में से एक है। इसमें निवेश करने पर सरकारी सुरक्षा के साथ-साथ बढ़िया रिटर्न और टैक्स छूट का डबल फायदा मिलता है। अक्सर बहुत से लोगों को लगता है कि पीपीएफ खाता खुलवाने का मतलब है बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाना और लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई में उलझना। लेकिन आज के डिजिटल दौर में आपको इसके लिए घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है।
आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से ही कुछ ही मिनटों में आसानी से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया क्या है।
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इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप का करें इस्तेमाल
- फोटो : Adobe Stock
इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप का करें इस्तेमाल
घर बैठे पीपीएफ खाता खोलने के लिए आपके पास देश के किसी भी प्रमुख सरकारी या प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट और उसकी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए।
अपने बैंक के पोर्टल या एप में लॉगिन करने के बाद आपको 'इन्वेस्टमेंट' या 'गवर्नमेंट स्कीम्स' वाले विकल्प में जाना होगा, जहां आपको 'Open PPF Account' का एक साफ लिंक मिल जाएगा।
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ऑनलाइन फॉर्म भरना और जरूरी जानकारी दर्ज करना
- फोटो : Adobe Stock
ऑनलाइन फॉर्म भरना और जरूरी जानकारी दर्ज करना
जैसे ही आप पीपीएफ अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डिजिटल आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जरूरी व्यक्तिगत जानकारियां जैसे नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, पता और नॉमिनी का विवरण बिल्कुल सही-सही भरना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
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- फोटो : Adobe Stock
आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना
फॉर्म भरने के बाद बैंक आपसे कुछ डिजिटल दस्तावेजों की मांग करता है, जिन्हें आपको स्कैन करके या फोटो खींचकर अपलोड करना होता है।
इनमें आपका पैन कार्ड, पहचान और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी), और आपकी एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो शामिल होती है।
बैंक इन दस्तावेजों की ऑनलाइन ही बहुत कम समय में जांच करता है।
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पहली बार न्यूनतम राशि जमा करके खाता एक्टिव करना
- फोटो : अमर उजाला प्रिंट
पहली बार न्यूनतम राशि जमा करके खाता एक्टिव करना
सभी दस्तावेजों के सत्यापन और फॉर्म जमा होने के बाद, आपको अपने बैंक खाते से पहली बार न्यूनतम राशि (जो कि कम से कम 500 रुपये होती है) ऑनलाइन ट्रांसफर करनी होगी।
राशि जमा होते ही आपका पीपीएफ खाता सफलतापूर्वक खुल जाएगा और बैंक की तरफ से आपको एक नया पीपीएफ खाता नंबर मिल जाएगा, जिससे आप भविष्य में कभी भी पैसे जमा कर सकेंगे।
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